Контрнаступление Украины: россияне начали эвакуацию из Запорожской области

По словам главы Никопольской РВА, из Каменки-Днепровской на спецтранспорте уже начали вывозить чиновников, сотрудничавших с оккупантами.

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В город Каменка-Днепровская Запорожской области стали прибывать специальные автобусы. Местные жители думают, что оккупанты будут проводить принудительную депортацию. Об этом глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко написал в своем Telegram-канале.

По словам Евтушенко, оккупанты могут начать принудительную эвакуацию украинцев из города Каменка-Днепровская, куда начали прибывать специальные автобусы. Местные жители опасаются, что после своего ухода россияне могут устроить провокацию в городе, чтобы обвинить Украину.

Вместе с тем, пока что из населенного пункта вывозят только коллаборантов, которые сотрудничали с оккупационной администрацией.

"Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ", – пишет глава Никопольской РВА.

Контрнаступление Украины: как к нему готовятся россияне в Запорожье

Российские военные в Запорожской области начали готовиться к отступлению, во время которого украинских детей планируют вывезти во временно оккупированный Крым, 20 апреля писал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, жителям раздают листовки о необходимости сдать анкеты детей, которых они намерены эвакуировать с 5 по 7 мая.

"Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт", — отметил городской голова.

Он добавил, что и Энергодаре, и в Мелитополе российские военные начали демонтировать оборудование из отделений банка, а также снимать кондиционеры в тех квартирах, где они есть.

Напомним, 24 апреля Иван Федоров сообщил, что российские захватчики продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитополя Запорожской области. Фермерам, которых сначала заставили засеять землю, теперь запрещают работать на полях.

13 апреля агенты движения сопротивления "Атеш" отметили, что российские войска массово перемещаются с Мелитопольского направления в Мариуполь. А днем в Мелитополе раздался сильный взрыв – жители города даже подумали, что началось контрнаступление ВСУ.