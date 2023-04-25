Контрнаступ України: росіяни розпочали евакуацію із Запорізької області

За словами голови Нікопольської РВА, із Кам'янки-Дніпровської на спецтранспорті вже почали вивозити чиновників, які співпрацювали з окупантами.

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До міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області почали прибувати спеціальні автобуси. Місцеві жителі вважають, що окупанти проводитимуть примусову депортацію. Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Євтушенка, окупанти можуть розпочати примусову евакуацію українців із міста Кам'янка-Дніпровська, куди почали прибувати спеціальні автобуси. Місцеві жителі побоюються, що після свого від'їзду росіяни можуть влаштувати провокацію в місті, щоб звинуватити Україну.

Разом з тим поки що з населеного пункту вивозять лише колаборантів, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією.

"Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки що вивозять лише топколаборантів, а решта чекає на ЗСУ", – пише голова Нікопольської РВА.

Контрнаступ України: як до нього готуються росіяни на Запоріжжі

Російські військові на Запоріжжі почали готуватися до відступу, під час якого українських дітей планують вивезти в тимчасово окупований Крим, 20 квітня писав мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, мешканцям роздають листівки про необхідність здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати із 5 по 7 травня.

"Ми поки не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, це факт", — зазначив міський голова.

Він додав, що і в Енергодарі, і в Мелітополі російські військові почали демонтувати обладнання з відділень банку, а також знімати кондиціонери в тих квартирах, де вони є.

Нагадаємо, 24 квітня Іван Федоров повідомив, що російські загарбники продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітополя Запорізької області. Фермерам, яких спершу змусили засіяти землю, тепер забороняють працювати на полях.

13 квітня агенти руху опору "Атеш" зазначили, що російські війська масово переміщуються з Мелітопольського напрямку до Маріуполя. А вдень у Мелітополі пролунав сильний вибух – жителі міста навіть подумали, що розпочався контрнаступ ЗСУ.