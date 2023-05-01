Контрнаступ України: окупанти підготували план евакуації із Запорізької області, – ЦНС

Окупаційна адміністрація, за даними підпілля, поширила вказівки щодо знищення документів та техніки.

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На тлі контрнаступу Збройних сил України, що очікується, російські загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За даними підпілля, у тимчасово окупованих районах Запорізької області окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Крім того, поширено вказівки щодо знищення документів та техніки.

Із Запорізької області вже вивозять колаборантів

25 квітня голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що до міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області стали прибувати спеціальні автобуси для евакуації колаборантів, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією.

20 квітня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти планують вивезти українських дітей до тимчасово окупованого Криму. За словами Федорова, мешканцям роздають листівки про необхідність здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати із 5 по 7 травня.

Крім того, в очікуванні українського контрнаступу в Енергодарі та Мелітополі російські військові почали демонтувати обладнання з відділень банку, а також знімати кондиціонери в тих квартирах, де вони є.

Нагадаємо, 28 квітня мер Мелітополя повідомив, що у Запорізькій області російські окупанти, так само як і в Херсонській, почали відбирати у місцевих рибалок катери та човни.

24 квітня він написав, що російські загарбники продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітополя Запорізької області. Фермерам, яких спершу змусили засіяти землю, тепер забороняють працювати на полях.