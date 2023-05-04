"Завдали понад 100 ударів": у Запорізькій ОВА повідомили про використання РФ С-300 (відео)

Російські окупанти продовжують гатити по Запоріжжю із ЗРК С-300, від моменту пуску до удару проходить 40 секунд.

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Понад 112 ударів завдали росіяни по Запорізькій області за минулу добу. Про це повідомив в етері телемарафону 4 травня керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він розповів, використовував авіацію. Також були артилерійські удари, а вночі ворог застосував ЗРК С-300 по місту Запоріжжя.

"На щастя усі живі та здорові, тільки постраждала цивільна інфраструктура", – повідомив Малашко.

Керівник Запорізької ОВА пояснив, що окупанти продовжують гатити по Запоріжжю із С-300, від моменту пуску до удару проходить 40 секунд. На жаль ці ракети наші військові збивати не можуть.

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"Це найбільша загроза", – додав він.

Юрій Малашко розповів, що Запорізьку АЕС окупанти використовують, як склад озброєння. В окупантів відбувається постійна ротація, прибуває важка техніка, яку вони розміщують на території тимчасово окупованого українського об'єкта.

Ситуація на ЗАЕС від МАГАТЕ

Державна інспекція ядерного регулювання України 3 травня повідомила, що російські війська розмістили вибухівку на одному з турбінних відділень ЗАЕС. Фахівці міжнародної інстанції назвали дії окупантів неадекватними ситуаціями. Вони попередили, що у разі аварійної ситуації на ЗАЕС існує ризик можливого виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище, що може вплинути не тільки на Україну, але й на Європу загалом.

Нагадаємо, 3 травня росіяни обстріляли Херсонську область. Окупанти влучили в пасажирський вагон потяга. За даними голови ОДА, був атакований гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні та кілька сіл в області. Внаслідок російських обстрілів загинули троє енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка, один житель села Токарівка загинув від травм у власному дворі, а 61-річного чоловіка з Іванівки було поранено.