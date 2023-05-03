ЗС РФ розмістили вибухівку на одному з турбінних відділень ЗАЕС, - спостерігачі МАГАТЕ

У разі аварійної ситуації на ЗАЕС існує ризик можливого виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище, що може вплинути не тільки на Україну, але й на Європу загалом.

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На території приміщення турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС представники МАГАТЕ зафіксували вибухівку. Про це 3 травня інформує пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Російські загарбники також розмістили на території об'єкта військову техніку та зброю. У відомстві пояснили, що отримують неофіційними джерелами інформацію стосовно зосередження зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях об'єкта. Це стосується ремонтно-механічних майстерень та дахів енергоблоків, що робить ситуацію вкрай небезпечною.

В інспекції назвали дії російських окупантів неадекватними. Військові РФ у такий спосіб наражають на небезпеку персонал атомної станції та мешканців прилеглих населених пунктів. На заклики залишити Запорізьку АЕС вони не реагують.

Фахівці попередили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом назовні радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Не лише Україна може відчути ці жахливі наслідки, але й інші європейські держави.

Нагадаємо, 2 травня у "Енергоатомі" заявили, що напередодні контрнаступу ЗСУ "керівництво" ЗАЕС екстрено бере відпустки. За словами енергетиків, через критичний брак персоналу на атомній електростанції псевдокерівників не відпускають. Так званий директор ЗАЕС Юрій Чернічук нібито ще 1 травня залишив Енергодар та поїхав на територію тимчасово окупованого Криму.

Також 29 квітня у МАГАТЕ заявили, що біля Запорізької атомної електростанції зафіксували вибух міни. Фахівці були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку, проте вдалині лунали звуки обстрілу. У МАГАТЕ зазначили, що посилення військової присутності та активності в регіоні здатне спровокувати негативну ситуацію. Фахівці наголосили на важливості та терміновості узгодження заходів щодо захисту АЕС.