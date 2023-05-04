"Нанесли более 100 ударов": в Запорожской ОВА сообщили об использовании РФ С-300 (видео)

Российские оккупанты продолжают бить по Запорожью с ЗРК С-300, от момента пуска до удара проходит 40 секунд.

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Более 112 ударов нанесли россияне по Запорожской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в эфире телемарафона 4 мая руководитель Запорожской ОВ Юрий Малашко.

Он рассказал, использовал авиацию. Также были артиллерийские удары, а ночью враг применил ЗРК С-300 по Запорожью.

"К счастью все живы и здоровы, только пострадала гражданская инфраструктура", – сообщил Малашко.

Руководитель Запорожской ОВА пояснил, что оккупанты продолжают бить по Запорожье с С-300, от момента пуска до удара проходит 40 секунд. К сожалению, эти ракеты наши военные сбивать не могут.

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"Это самая большая угроза", — добавил он.

Юрий Малашко рассказал, что Запорожскую АЭС оккупанты используют как состав вооружения. У оккупантов происходит постоянная ротация, прибывает тяжелая техника, которую они размещают на территории временно оккупированного украинского объекта.

Ситуация на ЗАЭС от МАГАТЭ

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 3 мая сообщила, что российские войска разместили взрывчатку на одном из турбинных отделений ЗАЭС. Специалисты международной инстанции назвали действия оккупантов неадекватными ситуации. Они предупредили, что в случае аварийной ситуации на ЗАЭС существует риск возможного выхода радиоактивных веществ в окружающую среду, что может повлиять не только на Украину, но и на Европу.

Напомним, 3 мая российские войска обстреляли Херсонскую область. Оккупанты попали в пассажирский вагон поезда. По данным главы ОГА, был атакован гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне и несколько сел в области. В результате российских обстрелов погибли трое энергетиков, выполнявших аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка, один житель села Токаревка погиб от травм в собственном дворе, а 61-летний мужчина из Ивановки был ранен.