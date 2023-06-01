Украина получит новые Patriot: ряд стран готовы быстро поставить ЗРК, — премьер Польши

Матеуш Моравецкий поделился инсайдерской информацией, которую узнал от нескольких зарубежных коллег. Patriot он назвал очень хорошими системами ПВО для Украины.

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В четверг, 1 июня, во время пресс-конференции в Кишиневе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после консультаций с представителями других стран заявил, что первые лица ряда государств, которые располагают системами ПВО Patriot, готовы передать их Украине. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, встреча была очень конструктивной и позитивной. Он не хотел бы говорить за других, но все же поделился информацией о том, что несколько премьер-министров, в странах которых есть системы Patriot, пообещали быстро поставить их в Украину.

Моравецкий назвал их очень хорошими противоракетными и зенитными комплексами для Украины.

На встрече в Молдове с участием президента Украины Владимира Зеленского также обсуждалось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, что Южная Корея испытала противоракетный комплекс L-SAM, который по ряду параметров превосходит Patriot. Сеул выстраивает многоуровневую систему ПВО на фоне постоянной угрозы КНДР.

Также сообщалось, что руководство Нидерландов призвало усилить военную поддержку Украины, поскольку страна нуждается в большем количестве систем Patriot.