Україна отримає нові Patriot: низка країн готова швидко поставити ЗРК, — прем'єр Польщі

Матеуш Моравецький поділився інсайдерською інформацією, яку дізнався від кількох зарубіжних колег. Patriot він назвав дуже добрими системами ППО для України.

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У четвер, 1 червня, під час прес-конференції в Кишиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після консультацій з представниками інших країн заявив, що перші особи низки держав, які мають у своєму розпорядженні системи ППО Patriot, готові передати їх Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, зустріч була дуже конструктивною та позитивною. Він не хотів би говорити за інших, але все ж таки поділився інформацією про те, що кілька прем'єр-міністрів, у країнах яких є системи Patriot, пообіцяли швидко поставити їх в Україну.

Моравецький назвав їх дуже добрими протиракетними та зенітними комплексами для України.

На зустрічі у Молдові за участю президента України Володимира Зеленського також було обговорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, що Південна Корея випробувала протиракетний комплекс L-SAM, який за низкою параметрів перевершує Patriot. Сеул розбудовує багаторівневу систему ППО на тлі постійної загрози КНДР.

Також повідомлялося, що керівництво Нідерландів закликало посилити військову підтримку України, оскільки країна потребує більшої кількості систем Patriot.