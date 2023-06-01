Вдвічі потужніший за Patriot: Південна Корея випробувала протиракетний комплекс L-SAM

Південна Корея вибудовує багаторівневу систему ППО через постійну загрозу з КНДР.

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Компанія Hanwha та LIG Nex1 успішно випробували протиракетний комплекс L-SAM. Про це повідомляє Army Recognition.

Південна Корея намагається посилити власну протиповітряну оборону через загрозу Північної Кореї. Протиракетний комплекс L-SAM здатний перехоплювати балістичні ракети на термінальній стадії польоту, коли боєприпас заходить на ціль. Третій успішний тест відбувся 30 травня, але в Міноборони повідомили про це 1 червня.

Зазначається, що L-SAM є перехоплювачем верхнього рівня оборони. Південна Корея зараз вибудовує багаторівневу систему оборони. Вона буде складатися з американського ЗРК Patriot PAC-3 та KM-SAM.

Південнокорейська розробка має мати вдвічі більший радіус дії, ніж Patriot при перехопленні цілей. Висота перехоплення цілей складатиме від 40 до 100 км.

Додамо, радіус перехоплення балістичних цілей на Patriot від 30 до 60 км, в залежності від протиракети. А радіус перехоплення крилатих ракет та інших цілей близько 180-200 км.

Комплекс складатиметься з багатофункціонального радара, центру управління, станцією бойового управління та чотири пускові по 2 ракети в кожній.

Перший успішний тест ракети відбувся 23 лютого 2022 року. Тоді перевірялась здатність ракети летіти за заданою траєкторією і точно вражати заздалегідь встановлену ціль. Нинішні тестові пуски довели надійність L-SAM.

Нагадаємо, 31 травня КНДР невдало запустила супутник-шпигун. Ракетоносій впав, а Південна Корея змогла дістати уламки в морі.

30 травня президент Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням передати засоби ППО.