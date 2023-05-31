КНДР запустила у бік Південної Кореї ракету: у Сеулі оголосили повітряну тривогу (відео)

За словами журналістів, запуск ракети з боку КНДР виявився невдалим. Так, апарат не зміг прибути до місця призначення, або вибухнув у повітрі, або впав в океані. У Японії заявили, що ракета впала у воду.

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Північна Корея запустила космічну ракету із супутником для спостереження за збройними силами Південної Кореї та США, а також для допомоги в організації можливих ядерних атак. Про це пише The New York Times із посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.

Повідомляється, що коли ракета полетіла у бік півдня, жителі Сеула почали отримувати на телефони згенероване комп'ютером екстрене повідомлення про евакуацію. Крім того, у місті оголосили повітряну тривогу. Пізніше уряд Південної Кореї заявив, що такі заходи були надмірними.

Як зазначили південнокорейські військові, запуск ракети з боку КНДР виявився невдалим. Так, апарат не зміг прибути до місця призначення, або вибухнув у повітрі, або впав в океані.

Крім того, повітряна тривога була оголошена в Японії, а саме у префектурі Окінава. Там закликали мешканців шукати притулок та триматися якомога далі від вікон. Однак після 7-ї ранку за місцевим часом попередження про ракетну небезпеку зняли. Потім у Міноборони Японії повідомили, що північнокорейська ракета впала у воду.

За словами журналістів, запуск ракети сигналізує про те, що перегони над домінуванням у космічному просторі над Корейським півостровом продовжуються. Сполучені Штати, Росія, Китай та Японія вже мають супутники, які спостерігають за півостровом. Південна Корея нещодавно приєдналася до битви, пообіцявши вивести на орбіту свій перший військовий супутник-шпигун до 2025 року.

Крім того, як повідомляється, ще 2021 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав своїй країні подвоїти зусилля щодо розширення та диверсифікації свого ядерного арсеналу. Тоді він зробив одним зі своїх пріоритетів розміщення військових супутників-шпигунів на орбіті.​

За словами військових експертів, супутники-шпигуни зроблять ядерний арсенал КНДР ще небезпечнішим. Вони також допоможуть Пхеньяну збирати дані про свої випробування. Північна Корея намагається вдосконалити свої технології міжконтинентальних.

Зазначимо, що місцеві жителі почали ділитися у соціальних мережах відео з повітряною тривогою у Сеулі та на Окінаві.

Повітряна тривога в Сеулі та на Окінаві

Нагадаємо, що 9 травня Кім Чен Ін підтримав Путіна у вторгненні в Україну. Північнокорейський диктатор привітав свого російського колегу з 9 травня та висловив слова підтримки у питанні нападу на Україну.

Крім того, 29 квітня з сестра Кім Чен Іна обізвала президентів Південної Кореї та США за угоду стримувати КНДР. Кім Йо Чжон сказала, що заяви Джо Байдена про знищення будь-якого режиму КНДР у разі застосування ядерної зброї є "безглуздою заявою людини в літньому віці", а південнокорейський лідер — "дурень".