Сестра Кім Чен Ина обізвала президентів Південної Кореї та США за угоду стримувати КНДР

Кім Йо Чжон сказала, що заяви Джо Байдена про знищення будь-якого режиму КНДР у випадку застосування ядерної зброї є "безглуздою заявою людини в літньому віці", а південнокорейський лідер — "дурень".

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Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон виступила проти історичної угоди між США та Південною Кореєю, бо це "лише погіршить безпеку". Про це 29 квітня повідомив CNN.

В середу, 26 квітня президент США та Південної Кореї уклали договір, який є історичним переходом від спроб роззброїти КНДР до "розширеного стримування". Вперше з 1980-х років у Південній Кореї Штати розмістять ядерну субмарину класу Ohayo.

Кім Йо Чжон сказала, що угода є "продуктом ворожої політики проти Північної Кореї". На її думку, це є свідченням найбільш ворожих та агресивних дій.

"Як таке, це лише призведе до того, що мир і безпека Північно-Східної Азії та світу піддадуться більш серйозній небезпеці, і це акт, який ніколи не можна вітати", — заявила сестра лідера КНДР.

Також вона назвала президента Південної Кореї "дурнем", а заяву президента США про те, що будь-яке застосування ядерної зброї проти Сеула призведе до відповіді з боку Вашингтону, "безглуздою заявою людини в літньому віці".

У виданні зазначають, що офіційні особи дали зрозуміти, що розгортання тактичної ядерної зброї на Корейському півострові не планується.

"Ядерний напад Північної Кореї на Сполучені Штати або їх союзників і партнерів є неприйнятним і призведе до кінця будь-якого режиму, який вжив би такі дії", — заявляв Байден під час підписання угоди.

Нагадаємо, 26 квітня ЗМІ писали, що США переходять до нової тактики щодо КНДР, бо приборкати ядерну програму не вдалося.

14 квітня КНДР оголосила про випробування принципово нової балістичної ракети Hwasong-18.