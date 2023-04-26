Приборкати ядерну зброю не вдалося: США переходять до нової тактики щодо КНДР, – NYT

Протягом 30 років американська дипломатія намагалася вирішити питання ядерного озброєння КНДР, однак зі зміною позиції Китаю Байден обіцяє інший захист Південній Кореї.

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Всі спроби США вирішити ядерне питання Північної Кореї так і не стали успішними. Після останньої зустрічі президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином в Ханої ядерний арсенал КНДР розширився настільки, що американські та південнокорейські офіційні особи вже перестали вести точний підрахунок. Про це повідомляє The New York Times.

Ракетні випробування в Північній Кореї стали настільки частими, що у Сеула це викликає "більше знизування плечима, ніж гучні заголовки". Зараз роззброєння КНДР виглядає малореальним, тому замість цього адміністрація Байдена робить акцент на "розширене стримування".

Ядерний арсенал США буде використано, якщо Північна Корея атакує Південну. У виданні зазначають, що акцент на стримуванні є визнанням того, що всі інші спроби приборкати ядерну програму КНДР протягом 30 років провалилися. Ці спроби включали дипломатію, нищівні санкції та епізодичні обіцянки допомогти.

Спроби Трампа вирішити питання з ядерною зброєю КНДР провалились

Яка роль Китаю у посиленні КНДР

На нещодавній конференції з питань безпеки, проведеній Корейським проєктом Гарвардського університету, кілька експертів заявили, що, на їхню думку, метою Кім Чен Ина є наближення до арсеналів Великобританії та Франції, кожен з яких містить від 200 до 300 ядерних боєголовок.

Нова впевненість Північної Кореї в розширенні арсеналу, за словами американських чиновників, частково пояснюється зміною у відносинах з Китаєм. Раніше США активно співпрацювали з Пекіном у питанні ядерного арсеналу. Були навіть епізоди, коли КНДР, Японія, РФ, США та Південна Корея збирались для спільних перемовин. Китай раніше голосував за санкції та частково вводив їх проти Пхеньяна. Тепер, замість того, щоб розглядати Північну Корею як "непокірного, розлюченого сусіда", Китай вітає її разом з Росією та Іраном.

Скоро буде зустріч президента США Джо Байдена та президента Юна Сон Коля, на якій будуть обговорюватись деталі "розширеного стримування", кібербезпеки та посилення співпраці.

Нагадаємо, 19 квітня Кім Чен Ин озвучив наміри створити мережу супутників-шпигунів для країни, щоб протидіяти США та Південній Кореї.

14 квітня КНДР оголосила про випробування принципово нової балістичної ракети Hwasong-18.