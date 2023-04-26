Обуздать ядерное оружие не удалось: США переходят к новой тактике в отношении КНДР, – NYT

В течение 30 лет американская дипломатия пыталась решить вопрос ядерного вооружения КНДР, однако с изменением позиции Китая Байден обещает другую защиту Южной Кореи.

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Все попытки США решить ядерный вопрос Северной Кореи так и не стали успешными. После последней встречи президента Дональда Трампа с Ким Чен Ином в Ханое ядерный арсенал КНДР расширился так, что американские и южнокорейские официальные лица уже не ведут четкий подсчет боеголовок. Об этом сообщает The New York Times.

Ракетные испытания в Северной Корее стали настолько частыми, что у Сеула это вызывает "большее пожимание плечами, чем громкие заголовки". Сейчас разоружение КНДР выглядит малореальным, поэтому вместо этого администрация Байдена делает акцент на "расширенное сдерживание".

Ядерный арсенал США будет использован, если Северная Корея атакует Южную. В издании отмечают, что акцент на сдерживании является признанием того, что все другие попытки обуздать ядерную программу КНДР в течение 30 лет провалились. Эти попытки включали дипломатию, сокрушительные санкции и эпизодические обещания помочь.

Попытки Трампа решить вопрос с ядерным оружием КНДР провалились

Какова роль Китая в усилении КНДР

На недавней конференции по безопасности, проведенной Корейским проектом Гарвардского университета, несколько экспертов заявили, что, по их мнению, целью Ким Чен Ина является приближение к арсеналам Великобритании и Франции, каждый из которых содержит от 200 до 300 ядерных боеголовок.

Новая уверенность Северной Кореи в расширении арсенала, по словам американских чиновников, отчасти объясняется изменением в отношениях с Китаем. Ранее США активно сотрудничали с Пекином по вопросу ядерного арсенала. Были даже эпизоды, когда КНДР, Япония, РФ, США и Южная Корея собирались для совместных переговоров. Китай раньше голосовал за санкции и частично вводил их против Пхеньяна. Теперь, вместо того, чтобы рассматривать Северную Корею как "непокорного, взбешенного соседа", Китай приветствует ее вместе с Россией и Ираном.

В скором времени будет встреча президента США Джо Байдена и президента Юна Сон Коля, на которой будут обсуждаться детали "расширенного сдерживания", кибербезопасности и усиления сотрудничества.

Напомним, 19 апреля Ким Чен Ын озвучил намерения создать сеть спутников-шпионов для страны, чтобы противодействовать США и Южной Корее.

14 апреля КНДР объявила об испытаниях принципиально новой баллистической ракеты Hwasong-18.