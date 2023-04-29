Сестра Ким Чен Ына обозвала президентов Южной Кореи и США за соглашение сдерживать КНДР

Ким Йо Чжон сказала, что заявления Джо Байдена об уничтожении любого режима КНДР в случае применения ядерного оружия является "бессмысленным заявлением человека в пожилом возрасте", а южнокорейский лидер — "дурак".

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон выступила против исторического соглашения между США и Южной Кореей, потому что это "только ухудшит безопасность". Об этом 29 апреля сообщил CNN.

В среду, 26 апреля, президент США и Южной Кореи заключили договор, который является историческим переходом от попыток разоружить КНДР к "расширенному сдерживанию". Впервые с 1980-х годов в Южной Корее Штаты разместят ядерную субмарину класса Ohayo.

Ким Е Чжон сказала, что соглашение является "продуктом враждебной политики против Северной Кореи". По ее мнению, это свидетельство наиболее враждебных и агрессивных действий.

"Как таковое, это лишь приведет к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и мира подвергнутся более серьезной опасности, и это акт, который никогда нельзя приветствовать", — заявила сестра лидера КНДР.

Также она назвала президента Южной Кореи "дураком", а заявление президента США о том, что любое применение ядерного оружия против Сеула приведет к ответу со стороны Вашингтона, является "бессмысленным заявлением человека в пожилом возрасте".

В издании отмечают, что официальные лица дали понять, что развертывание тактического ядерного оружия на Корейском полуострове не планируется.

"Ядерное нападение Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров является неприемлемым и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия", — заявлял Байден при подписании соглашения.

Напомним, 26 апреля СМИ писали, что США переходят к новой тактике в отношении КНДР, потому что обуздать ядерную программу не удалось.

14 апреля КНДР объявила об испытаниях принципиально новой баллистической ракеты Hwasong-18.