Україні потрібен "Небесний щит": Зеленський звернувся до Південної Кореї за оборонною допомогою

Президент України наголосив в інтерв'ю, що корейські принципи щодо постачання зброї не повинні застосовуватися до оборонних систем, адже Україна має намір не атакувати РФ, а захищатися.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Південній Кореї за надану військову допомогу та висловив сподівання, що країна надасть Україні оборонну техніку, таку як зенітні комплекси для відбиття атак РФ. Про це він розповів в інтерв'ю для південнокорейської газети Chosun Ilbo.

У спілкуванні з журналістами Зеленський зазначив, що в Україні потребують системи ППО та системи раннього попередження. Також він подякував представникам Південної Кореї за надання гуманітарної допомоги та машин для розмінування на суму близько 230 мільйонів доларів.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", — зазначив президент України.

Зеленський зазначив, що зенітні комплекси насамперед є оборонною технікою, а не зброєю, оскільки для відновлення України має існувати "Небесний Щит".

"Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, Південна Корея має систему раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, ми також потребуємо допомогу такого роду", — зазначив голова держави.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Південна Корея може змінити свою позицію щодо постачання зброї Україні в тому випадку, якщо в країні відбудеться великомасштабний напад на громадянське населення.

25 травня журналісти газети Wall Street Journal дізналися, що Південна Корея через посередництво США почала передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів.