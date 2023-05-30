Украине нужен "Небесный щит": Зеленский обратился к Южной Корее за оборонной помощью

Президент Украины подчеркнул в интервью, что корейские принципы о поставках оружия не должны применяться к оборонным системам, ведь Украина намерена не атаковать РФ, а защищаться.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Южную Корею за предоставленную военную помощь и выразил надежду, что страна предоставит Украины оборонную технику, такую как зенитные комплексы для отражения атак РФ. Об этом 30 мая он рассказал в интервью для южнокорейской газеты Chosun Ilbo.

В общении с журналистами Зеленский отметил, что Украине нуждается в системах ПВО и системах раннего предупреждения. Также он поблагодарил представителей Южной Кореи за предоставление гуманитарной помощи и машин для разминирования на сумму около 230 миллионов долларов.

"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", — отметил президент Украины.

Зеленский отметил, что зенитные комплексы прежде всего являются оборонной техникой, а не оружием, поскольку для восстановления Украины должен существовать "Небесный Щит".

"Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, у Южной Кореи есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, мы также нуждаемся в такого рода помощи", — отметил глава государства.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Южная Корея может изменить свою позицию касательно поставок оружия Украине в том случае, если в стране произойдет крупномасштабное нападение на гражданское население.

25 мая журналисты газеты Wall Street Journal узнали, что Южная Корея через посредничество США начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов.