Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артснарядов, — WSJ

По информации журналистов, Южная Корея передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Такой вид помощи должен помочь ВСУ успешно провести контрнаступление.

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Южная Корея через посредничество США начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Об этом пишет Wall Street Journal сегодня 25 мая.

Как пишут журналисты, это поможет Украине качественно контрнаступать, в том время как США не должны будут предоставлять кассетные боеприпасы.

"Шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами", — пишет издание со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По информации СМИ, существуешь конфиденциальная договоренность, по которой Южная Корея передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Официально эту информацию не комментировали ни Вашингтон, ни Сеул.

Wall Street Journal напоминает, что позиция Сеула изменилась после визита президента Южной Кореи Юн Сок Ела в Вашингтон в прошлом месяце. Тогда Вашингтон и Сеул обнародовали совместную декларацию по вопросам безопасности. В ноябре Сеул пообещал предоставить Украине артиллерию, но потом начал уклоняться.Отмечается, что США месяцами просили о помощи, поскольку собственные запасы артиллерии Пентагона сокращаются.

17 мая стало известно, что Южная Корея намерена предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов, большинство из которых составят пожертвования и кредиты.

Напомним, 8 марта Южная Корея разрешила Польше передавать Украине САУ Krab,базирующийся на шасси К9 Thunder.