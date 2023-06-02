"У нас немає вихідних": військовослужбовці розповіли, як захищають Київ від повітряних атак РФ, — WP

За словами журналістів, ППО України являє собою ковдру з різних озброєнь, багато з яких було передано Заходом. Сотні українських солдатів озброєні ПЗРК Stinger, багато хто використовує інші складніші системи.

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Росія у травні неодноразово атакувала українську столицю ракетами. Вона навіть запускала гіперзвукові ракети з винищувачів МіГ-31, а також ракети наземного базування досить потужні, щоб зрівняти із землею багатоквартирний будинок. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що боротьба з ракетами та ворожими донами-камікадзе – постійна для захисників неба над Києвом. Російські злочинні атаки найчастіше відбуваються вночі.

Як розповів 26-річний солдат із позивним "Рябий", який входить до складу зенітно-ракетного розрахунку з двох осіб, у нього з напарником практично немає вихідних.

Видання пише, що ППО України є ковдрою з різних озброєнь, багато з яких були передані Заходом. Сотні українських солдатів озброєні ПЗРК Stinger, багато хто використовує інші складніші системи, такі як Patriot, NASAMS та інші.

Андрій Юсов, представник військової розвідки України, заявив, що нещодавні повітряні нальоти на столицю були "масованим та безпрецедентним" нападом, спрямованим на те, щоб вивести з ладу системи ППО.

Засоби протиповітряної оборони також матимуть вирішальне значення в контрнаступі України, що насувається — вони будуть забезпечувати безпеку військ, оснащених західною технікою.

За словами журналістів, "Рябий" та його партнер 38-річний Олег відповідають за охорону ділянки неба площею близько 10 квадратних кілометрів за межами Києва. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, вони мчать з бази в районі Києва на одну з кількох секретних вогневих позицій, щоби приготуватися збивати повітряні цілі.

"Якщо до нашого сектору наближається повітряна ціль, наш командир дає нам команду №1: знайти та знищити", — сказав "Рябий".

Після пострілу, відразу треба переміститися на іншу позицію, оскільки про цю позицію ворог уже знає. За словами військового, йому довелося навчатись вже під час повномасштабного вторгнення РФ.

Як розповіла київська активістка Наталія Ульяницька, вона перевіряє інформацію, звідки може бути приліт. Потім вона бере кота і ховається у туалеті. За її словами, вона не так лякається, як злиться під час чергового обстрілу росіян.

Жінка сказала, що знає, коли прилітають російські безпілотники та ракети. Це можна розрізняти характером вибухів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі заявив, що Україна отримає нові Patriot. Матеуш Моравецький поділився інсайдерською інформацією, яку дізнався від кількох іноземних колег. Patriot він назвав дуже добрими системами ППО для України.

Також 1 червня у ЗСУ пояснили, чому РФ використовує "Іскандери" для ударів по Києву. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, раніше окупанти використовували для атак по області ракети С-400, проте зрозуміли, що "Іскандери" здатні завдати швидшого та ефективнішого удару.