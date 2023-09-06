ЗС РФ атакували Україну ракетами та Shahed: вибухи прогриміли в Києві та Одесі, є жертви

У Одеській області внаслідок удару дрона-камікадзе загинула людина. Крім того, виникла пожежа та є руйнування на низці об'єктів: пошкоджено сільськогосподарські та припортові споруди.

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ЗС РФ використали дрони та крилаті ракети під час повітряної атаки в ніч з 5 на 6 вересня 2023 року. Спершу хвиля дронів загрожувала Одещині. Потім відбулись пуски з Ту-95МС. Нещодавно ворог вдарив по річкових портах України в Ізмаїльському районі Одеської області, при чому "Шахеди" рухались понад кордоном Румунії: були зафіксовано падіння уламків на території сусідньої країни. Про деталі поточної нічної атаки розповіли військові адміністрації Одещини та Київщини.

Перші повідомлення про пуски "Шахедів" з'явились у мережі близько 22:00. У моніторингових каналах стверджували, що росіяни запустили дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська на Азовському узбережжі та з полігону Чауда в Криму. Напрямок руху — на Одеську область.

Одеська ОВА повідомила, що атака ворога тривала близько трьох годин. За передніми даними, одна людина — працівник агропідприємства — отримала важкі поранення та померла у лікарні. Пошкоджено об'єкти у Ізмаїльському районі, які мають портове та сільськогосподарське призначення, зокрема — елеватори, адміністративні споруди, агропідприємства. На місці удару виникли пожежі.

Близько 4:00 стало відомо про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Орієнтовне місце пуску — не Каспій, а з-під Енгельса. Ракети спершу зайшли у повітряний простір Харківської області, загрожуючи центральним регіонам — Черкащині, Полтавщині (зокрема — Кременчуку), Кіровоградщині). Після цього змінили вектор руху — попрямували або на захід України, або на Київщину.

Пізніше — близько 6:00 — жителі Києва почули вибухи у небі. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що працює ППО і закликав киян перебувати в укриттях.

Моніторингові канали зазначили, що столицю чекає ще одна хвиля ракет, тим часом як попередня продовжила рух у напрямку Львівської області. Деталі уточнюються.

Ракетні атаки РФ: деталі вересневих обстрілів

Зазначимо, в ніч на 4 вересня росіяни застосували дрони-камікадзе "Шахед" для обстрілу Кілійського та Ізмаїльського районів Одеської області. При цьому дрони летіли впритул до українсько-румунського кордону, подекуди навіть його перетинаючи, зазначило командування Повітряних сил.

Ворог завдав шкоди портовій структурі України — поцілив по окремих об'єктах. Крім того, було зафіксовано падіння та пожежу на території Румунії. Румунська влада заперечила інцидент, втім українське командування наполягало на протилежному. Зокрема, було опубліковано світлини з місця подій — видно пожежу на території сусідньої країни.

Попередня атака відбулась в ніч на 3 вересня — також використали дрони. ДСНС опублікували світлини з місця удару на Одещині: видно пошкодження ємностей для зберігання сільськогосподарської продукції

Нагадуємо, українські військові розповіли про використання хімічної зброї підрозділами ЗС РФ. Зі слів керівника розвідки "Вовків да Вінчі", можливе місце застосування — Куп'янський напрямок.

Тим часом ГУР Міноборони повідомили про деталі атаки на російські військові об'єкти. Зокрема, для ударів по аеродромах використали літакові дрони "Стриж".