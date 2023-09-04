Падіння дронів у Румунії: РФ використовує географічну особливість регіону, — Гуменюк

За словами керівника пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, РФ не вперше використовує географічну особливість Одеської області в контексті її близькості до кордону Румунії.

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Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, капітан І рангу Наталія Гуменюк 4 вересня під час брифінгу на тему: "Поточна ситуація на півдні України"заявила, що Україна вже повідомила Румунію про падіння і детонацію російських безпілотників на її території.

За її словами, Російська Федерація не вперше використовує географічну особливість Одеської області в контексті її близькості до кордону з Румунією.

"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", — розповіла вона.

За інформацією Гуменюк, відстань настільки невелика, що наслідки використання дрон-камікадзе можуть дійсно загрожувати сусідній країні.

"Факт було зафіксовано, проінформовано країну-сусіда, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучання. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто і чесно проінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", — додала Гуменюк.

Інцидент із падінням дронів на території Румунії

Цієї доби повітряна тривога тривала понад 3,5 години на Півдні України, ворог знову застосував ударні безпілотники типу "шахед".

"Атака тривала кількома хвилями. Знову тактика повторилася, як і попередньої ночі. Це — передбачувано, тому що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався і не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди", — заявила Гуменюк 4 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

4 вересня ночі під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали та вибухнули дрони-камікадзе Shahed запущені вночі російськими силами для ударів по Одеській області. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що це "чергове підтвердження" загрози з боку РФ для інших країн.

У Румунії заперечують падіння Shahed на їхній території. За даними румунського МЗС, військовослужбовці в режимі реального часу відстежували події, пов'язані з атакою російських БПЛА на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай. Shahed не завдали шкоди країні.

Раніше, 3 вересня, Росія також атакувала Одещину. Загалом тоді ворожі війська запустили 25 ударних безпілотників, 22 з яких вдалося збити. Один з дронів влучив у припортову інфраструктуру, спричинивши пожежу. Внаслідок удару постраждали двоє осіб.