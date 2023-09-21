РФ може поліпшити іранські дрони і передати їх назад, посиливши Іран, — генерал США

У США побоюються, що спільні зусилля Ірану і Росії в розробці безпілотників зміцнять режим Башара Асада в Сирії.

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Російські модифікації можуть зміцнити іранську технологію безпілотників і активізувати його кампанію з підтримки президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє видання The Defense Post, яке цитує заяву генерала США Алексуса Грінкевича, командувача дев'яти повітряних сил (Ninth Air Force).

"Я думаю, що існує ризик того, що Росія може модифікувати дрони з Ірану, а потім передати важливі технології назад Ірану, що посилить його можливості в розробці нових БПЛА", — заявив генерал. — "Наслідки цих відносин уже проявляються в Сирії. Хто б міг подумати, що Російській Федерації знадобиться звернутися до Ірану для посилення свого військового потенціалу? І все ж це сталося".

Сайт The Defense Post зазначає, що ударні дрони-камікадзе стали центром військової стратегії як Росії, так і Ірану, які перебувають під жорсткими західними санкціями. Володимир Путін навіть подарував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину безпілотники під час його візиту до Москви минулого тижня, пише видання.

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Тегеран і Москва надали економічну, політичну і військову підтримку уряду Сирії, допомагаючи Дамаску і режиму Башара Асада повернути більшу частину територій, які він втратив на ранніх етапах війни. Конфлікт у Сирії, що триває з 2011 року, забрав життя понад 500 000 осіб, призвів до переміщення мільйонів людей і завдав шкоди інфраструктурі та промисловості країни.

Раніше Ізраїль заявив, що Росія може продавати сучасне озброєння Ірану. Про це заявив директор розвідки Моссад Давид Барнеа, що є рідкісною публічною критикою Москви з боку ізраїльського чиновника.

"Ми занепокоєні тим, що росіяни виконають вимоги Ірану щодо постачання йому зброї та сировини, які поставлять Ізраїль під загрозу", — сказав глава ізраїльської розвідки.

Тим часом від початку військової агресії Російська Федерація вже випустила по Україні вже понад 2000 дронів Shahed. Тим самим влада РФ витратила на удари по Україні пенсії 500 тисяч росіян.