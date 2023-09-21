Удар по аэродрому Саки: чем опасны дроны Mohajer, операторов которых там обучали (видео)

Иранский дрон Mohajer сложен в управлении, но многофункциональный, ведь одновременно и наблюдает за целью, и атакует ее средствами РЭБ, может также запускать ракеты.

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Служба безопасности Украины и Военно-морские силы минувшей ночью нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки", где была расположена и база подготовки операторов беспилотников Mohajer. Об этом со ссылкой на свои источники в СБУ сообщило ИА "Интерфакс-Украина" в четверг, 21 сентября.

Сначала для поражения целей использовали БпЛА, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты "Нептун". Какие именно разрушения получил учебный центр подготовки операторов и есть ли раненые и погибшие среди его сотрудников и курсантов, СМИ не утоняет.

Что известно о БПЛА Mohajer и чем они опасны

Mohajer — это серия иранских ударных дронов, которая уже насчитывает несколько поколений. Так, в августе этого года Иран выпустил 10-ю версию беспилотника.

Беспилотник Mohajer-10

Mohajer-10 получил увеличенную дальность полета и продолжительность полета (2 000 км и 24 часа), а также возможность оснащения полезной нагрузкой на 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность более распространенной модели Mohajer-6. Максимальная высота, на которую способен подняться беспилотник составляет 7 000 метров.

Новый иранский беспилотник сможет нести полезную нагрузку около 300 кг и развивать скорость до 200 км/час, а это примерно вдвое меньше, чем у американского MQ-9 Reaper. Полезная нагрузка иранского составляет примерно четверть от нагрузки Reaper, таким образом Mohajer-10 все еще на два десятилетия отстает от технологий США. Тем не менее Иран заявляет, что у Mohajer-10 есть возможность нести бомбы и системы радиоэлектронной борьбы, а также разведывательные модули.

Беспилотник Mohajer-6

Не менее популярны беспилотные летательные аппараты Mohajer-6, которые ВС РФ часто используют в войне против Украины. Mohajer-6 является разведывательным беспилотником иранского производства с трехлопасным винтом, прямоугольным фюзеляжем и прямыми крыльями. На него устанавливают камеры для мультиспектрального наблюдения, лазерные дальномеры, средства радиоэлектронной борьбы, а также вооружение. Под каждым крылом находятся подвесы для размещения до двух ракет Qaem TV/IR или Almas. БПЛА также обладает системой автопилота, способного автоматически взлетать и садиться.

Технические характеристики Mohajer-6

длина — 5,67 м;

размах крыльев — 10 м;

максимальная скорость — 200 км/ч;

дальность полета — до 200 км;

максимальная высота — 5,5 км;

длительность полета — 12 ч;

максимальная взлетная масса — 600 кг;

полезная нагрузка — 100 кг.

Операторы иранских беспилотников: где Россия их обучает

Центры обучения операторов беспилотных летательных аппаратов расположены не только в РФ, но и на оккупированных территориях Украины.

Еще в 2022 году российские военные не скрывали, что обучают операторов БПЛА на захваченных территориях Украины. Так, военный эксперт Геннадий Алехин в комментарии росмедиа Газета.ru заявил о том, что в Донецке создан и действует Учебный центр по подготовке операторов БПЛА. Там проходят обучение мобилизованные.

А на захваченных россиянами территориях Запорожской области действует школа операторов дронов "Архангел", которая также готовит операторов, сообщает росСМИ. По словам организаторов, сейчас там обучают "дроноводству" порядка двух тысяч человек.

Напомним, в конце августа 2022 года стало известно, что Россия получила иранские дроны двух типов. По информации источников из Ирана и США, российские войска получили БПЛА Mohajer и Shahed.

Позже появилась информация, что за год войны в Украине Россия потеряла практически все свои крупные дроны, а потому в начале августа 2023 года обратилась к Ирану за закупками Mohajer. Российский военпром может ежегодно выпускать только 45 ударных беспилотников "Орион", но этого недостаточно для ведения масштабных боевых действий.

Кроме того мы сообщали о том, что в начале сентября украинским военным удалось сбить уникальный иранский БПЛА Mohajer-6. Дрон был уничтожен 2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области.