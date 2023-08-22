Угроза для Израиля и США. Иран представил новый ударный дрон Mohajer-10 (видео)

Беспилотник напоминает американский MQ-9 Reaper, но отстает от него на два десятилетия, считают израильские эксперты.

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В свой национальный день оборонной промышленности Иран представил новый военный беспилотник Mohajer-10, сообщает CNN. Как утверждается, этот БПЛА является последним достижением оборонной промышленности страны.

Mohajer-10 получил увеличенную дальность полета и продолжительность полета (2 000 км и 24 часа), а также возможность оснащения полезной нагрузкой на 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность беспилотника Mohajer-6. Максимальная высота, на которую способен подняться беспилотник составляет 7 000 метров.

На видео, опубликованном во вторник иранскими СМИ, беспилотник показан среди другой военной техники с текстом "Приготовьте свои убежища" на иврите и персидском языке. Текст видео, опубликованного в День военной промышленности Ирана, отражает напряженные отношения между Ираном и Израилем, отмечает CNN. А официальные лица США обвинили Иран в поставках беспилотников Mohajer-6 России в ее войне против Украины, хотя Тегеран это отрицает.

Как отмечают израильские военные эксперты The Jerusalem Post, новый иранский беспилотник сможет нести полезную нагрузку около 300 кг и развивать скорость до 200 км/час, а это примерно вдвое меньше, чем у американского MQ-9 Reaper. Полезная нагрузка иранского составляет примерно четверть от нагрузки Reaper, таким образом Mohajer-10 все еще на два десятилетия отстает от технологий США.

Тем не менее Иран заявляет, что у Mohajer-10 есть возможность нести бомбы и системы радиоэлектронной борьбы, а также разведывательные модули. Это означает, что Иран может использовать этот беспилотник, чтобы угрожать Израилю или силам США в регионе, пишет The Jerusalem Post. Неясно, сможет ли Иран эффективно использовать эти беспилотники за границей. Эти типы больших беспилотников теперь являются легкой добычей для средств противовоздушной обороны, потому что они медленные и их легко обнаружить из-за относительно большой радиолокационной заметности.

Ранее Фокус рассказывал, что в Иране рассказали о проекте отечественного истребителя Qaher-313, который получит две версии: пилотную и беспилотную. Впервые прототип Qaher-313 представили еще в 2013 году, но он до сих пор не поступил на вооружение армии Ирана.