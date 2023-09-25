В Ірані створили таємничі бойові дрони: злітатимуть і сідатимуть на воду

Нові безпілотники, створені іранськими інженерами, зможуть нести ракети та бомби для ураження противника, запевняє генерал Алірез Тангсірі.

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Корпус вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані розробив бойові дрони морського базування, які можуть злітати та сідати на воду. Про це повідомляє видання Almayadeen з посиланням на заяву командувача Військово-морського флоту країни генерала Аліреза Тангсірі.

У недавньому інтерв'ю іранським ЗМІ командувач генерал сказав, що інженери успішно створили безпілотники, здатні злітати та приземлятися на воду, про що військові публічно оголосять за деякий час. Як уточнило інформаційне агентство Tasnim зі слів Аліреза Тангсірі, дрони будуть озброєні ракетами та бомбами.

"Крім того, ВМС КВІР розробили гібридні дрони з одним двигуном, доповненим маршовим двигуном. Ці дрони здатні виконувати розвідувальні місії тривалістю до 15 годин", — розповів командувач.

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Генерал наголосив на чудовому прогресі, досягнутому в іранському виробництві БПЛА, попри складні санкції, і згадав триваючі зусилля іранських військових експертів з розробки дронів, що приземляються на воду, і дронів, здатних злітати з води.

Військові інженери армії Ірану також представили нову гіперзвукову ракету "Фаттах", призначену для боротьби з Ізраїлем. Представник міністерства оборони Ірану бригадний генерал Реза Талаї Нік заявив, що: "Сьогодні ми володіємо боєприпасами, відомими як "ракети, що вражають Ізраїль", оскільки їхня основна мета — націлитися на окуповані території".

Генерал Талаї Нік пояснив, що ці ракети розробили іранські фахівці у відповідь на наявні загрози, їх назвали на честь покійного генерала Касема Сулеймані. Генерал описав ракету довжиною 11 метрів, вагою близько 7 тонн і боєголовкою масою 500 кг. Ці ракети мають максимальну швидкість 12 Маха (14 696 км/год) і швидкість зіткнення із землею 5 Маха (6125 км/год). Генерал Талаї Нік також згадав, що дальність ракети становить 1400 км з можливістю збільшення її приблизно до 1700-1800 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Іран заявив про створення найбільш далекобійного дрона у світі. Передбачається, що йдеться про новий БПЛА Mohajer-10 з дальністю польоту 2000 км, корисним навантаженням 300 кг і часом автономної роботи до 24 годин.