В Иране создали таинственные боевые дроны: будут взлетать и садиться на воду

Новые беспилотники, созданные иранскими инженерами, смогут нести ракеты и бомбы для поражения противника, уверяет генерал Алирез Тангсири.

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране разработал боевые дроны морского базирования, которые могут взлетать и садиться на воду. Об этом сообщает издание Almayadeen со ссылкой на заявление командующего Военно-морского флота страны генерала Алиреза Тангсири.

В недавнем интервью иранским СМИ командующий генерал сказал, что инженеры успешно создали беспилотники, способные взлетать и приземляться на воду, о чем военные публично объявят спустя некоторое время. Как уточнило информационное агентство Tasnim со слов Алиреза Тангсири, дроны будут вооружены ракетами и бомбами.

"Кроме того, ВМС КСИР разработали гибридные дроны с одним двигателем, дополненным маршевым двигателем. Эти дроны способны выполнять разведывательные миссии продолжительностью до 15 часов", — рассказал командующий.

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Генерал подчеркнул замечательный прогресс, достигнутый в иранском производстве БПЛА, несмотря на сложные санкции, и упомянул продолжающиеся усилия иранских военных экспертов по разработке дронов, приземляющихся на воду, и дронов, способных взлетать с воды.

Военные инженеры армии Ирана также представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах", предназначенную для борьбы с Израилем. Представитель министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи Ник заявил, что: "Сегодня мы обладаем боеприпасами, известными как "ракеты, поражающие Израиль", поскольку их основная цель — нацелиться на оккупированные территории".

Генерал Талаи Ник пояснил, что эти ракеты были разработаны иранскими специалистами в ответ на существующие угрозы и названы в честь покойного генерала Касема Сулеймани. Генерал описал ракету длиной 11 метров, весом около 7 тонн и боеголовкой массой 500 кг. Эти ракеты имеют максимальную скорость 12 Маха (14 696 км/ч) и скорость столкновения с землей 5 Маха (6125 км/ч). Генерал Талаи Ник также упомянул, что дальность ракеты составляет 1400 км с возможностью увеличения ее примерно до 1700–1800 км.

Ранее Фокус сообщал, что Иран заявил о создании самого дальнобойного дрона в мире. Предполагается, что речь идет о новом БПЛА Mohajer-10 с дальностью полета 2000 км, полезной нагрузкой 300 кг и временем автономной работы до 24 часов.