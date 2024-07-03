РФ розробляє копію американського дрона Switchblade: що відомо

Російські розробники не розкривають технічні деталі вітчизняного Switchblade 600, але візуально він дуже схожий на американський аналог.

Related video

У Росії розпочалася стратегічна сесія у військово-інноваційному технополісі ЕРА. Там планується розробити низку безпілотників, в тому числі копію американського Switchblade 600. Про це повідомляє Defence Blog.

На заході з розробки дронів був присутній перший заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, а також чиновники з військово-промислового комплексу.

Дрони Switchblade 600 Фото: Скриншот

Під час сесії було продемонстровано ударний дрон, який конструктивно дуже схожий на американський Switchblade 600. Характеристики дрона тримають у таємниці, але автор наголошує на класифікації. Switchblade класифікується як ракета, а не безпілотник, його називають безпілотним боєприпасом. Це означає, що Switchblade 600 не підлягає відновленню після пуску, як це може бути з дроном. Американська розробка працює за допомогою радіочастотного сигналу, подібного до ПТРК TOW. Також "безпілотний боєприпас" означає, що він може зависати в зоні перед наведенням на ціль. Керування зберігається аж до моменту атаки ворожої цілі.

Нагадаємо, 29 листопада в Китаї розробили копію Switchblade 300, який може свідчити про великі масштаби промислового шпигунства.

Раніше Іран скопіював американський Switchblade 100 під назвою Sana.