У Китаї розробили копію Switchblade 300: чим виріб відрізняється американської розробки

Наявність у Китая автономного дрона-камікадзе може свідчити про дві речі або про великі масштаби промислового шпигунства, або про обмін технологіями, пишуть автори.

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В Китаї під час навчань показали дрон-камікадзе XS101, який дуже схожий на американський Switchblade. Про це повідомляє Army Recognition.

Новий дрон-камікадзе був показаний по китайському телебаченню. Візуально дрон повторює американській Switchblade 300. У виданні зазначають, що розвиток безпілотних технологій особливо активізувався під впливом повномасштабної війни РФ проти України. Бойові дії показали, наскільки БПЛА можуть бути ефективними для ураження важливих цілей. Потенційно, безпілотні технології можуть допомогти змінювати ситуації в асиметричних сценаріях війни.

Розвиток технологій покращить стелс-можливості, вантажність, тривалість польоту та автономні системи наведення. Якщо казати про китайський XS101, то він запускається з портативної трубчастої пускової установки, що робить його мобільним. Особливості БПЛА схожі на Switchblade. Китай хоче мати схожу на американську зброю.

Безпілотник XS-101 показав успішне ураження цілі в автономному режимі. Попри автономність оператор може коригувати курс БПЛА або навіть скасовувати місію. Показ XS-101 є свідченням значного стрибка у китайських технологіях безпілотних апаратів. Подібність до американського Switchblade може свідчити про масштаби технологічного обміну або промислового шпигунства.

Нагадаємо, 28 листопада Іран показав "розумні" дрони-камікадзе Shahin-1.

21 листопада Іран скопіював американський Switchblade-100 під назвою Sina.