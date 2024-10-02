Литва разместит почти 100 танков Leopard 2 A8 на случай российской угрозы (фото)

К 2030 году в Литве, как ожидается, разместят не менее 94 танков Leopard 2 A8.

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1 октября 2024 года глава Министерства национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас подтвердил планы правительства приобрести основные боевые танки Leopard 2 до конца года. Об этом сообщает Army Recognition.

Проект реализуется с начала года и был инициирован под руководством предыдущего министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Ранее он объявил о формировании литовского танкового батальона, предназначенного для полного взаимодействия с немецкими войсками.

К 2030 году в Литве, как ожидается, разместят не менее 94 танков Leopard 2 A8, что позволит создать значительный оборонный потенциал в координации с литовскими и немецкими войсками.

Leopard 2A8 — это последняя разработка из семейства основных боевых танков Leopard 2 компаний KMW и Rheinmetall. Современный танк оснащен гладкоствольной пушкой калибра 120 мм/L55, которая стреляет различными боеприпасами, в т.ч. управляемыми DM11.

Танк Leopard

Leopard 2A8 также оснащен усовершенствованной системой защиты, в т.ч. многослойной броней следующего поколения и израильской системой активной защиты Trophy (APS). Последнее обеспечивает эффективную защиту от противотанковых и других ракет. У этого танка впечатляющая мобильность, которая достигается за счет двигателя на 1600 л/с. Танк развивает скорость до 70 км/ч и преодолевает различные препятствия.

Инженеры Leopard 2A8 оснастили его усиленной броней, в особенности вокруг башни и корпуса для повышения устойчивости к минам и прочим угрозам. Усовершенствованная система управления огнем обеспечивает исключительную точность, даже во время движения. Ко всему прочему, танк оснащен системой защиты от ядерного, биологического и химического оружия, что гарантирует выживание экипажа во враждебной среде.

Напомним, что венгерская армия усиливается танками Leopard 2A7HU новой версии, поставленными Германией.

Также сообщалось, что немецкий Leopard 2A4 получил неожиданную модернизацию.