Литва розмістить майже 100 танків Leopard 2 A8 на випадок російської загрози (фото)

До 2030 року в Литві, як очікується, розмістять щонайменше 94 танків Leopard 2 A8.

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1 жовтня 2024 року голова Міністерства національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтвердив плани уряду придбати основні бойові танки Leopard 2 до кінця року. Про це повідомляє Army Recognition.

Проєкт реалізується з початку року і був ініційований під керівництвом попереднього міністра оборони Арвідаса Анушаускаса. Раніше він оголосив про формування литовського танкового батальйону, призначеного для повної взаємодії з німецькими військами.

До 2030 року в Литві, як очікується, розмістять щонайменше 94 танки Leopard 2 A8, що дасть змогу створити значний оборонний потенціал у координації з литовськими та німецькими військами.

Leopard 2A8 — це остання розробка з сімейства основних бойових танків Leopard 2 компаній KMW і Rheinmetall. Сучасний танк оснащений гладкоствольною гарматою калібру 120 мм/L55, яка стріляє різними боєприпасами, зокрема керованими DM11.

Танк Leopard

Leopard 2A8 також оснащений вдосконаленою системою захисту, зокрема багатошаровою бронею наступного покоління та ізраїльською системою активного захисту Trophy (APS). Останнє забезпечує ефективний захист від протитанкових та інших ракет. У цього танка мобільність, що вражає. Це досягається завдяки двигуну на 1600 к/с. Танк розвиває швидкість до 70 км/год і долає різні перешкоди.

Інженери Leopard 2A8 оснастили його посиленою бронею, особливо навколо вежі та корпусу для підвищення стійкості до мін та інших загроз. Удосконалена система управління вогнем забезпечує виняткову точність, навіть під час руху. До всього іншого, танк оснащений системою захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї, що гарантує виживання екіпажу у ворожому середовищі.

Нагадаємо, що угорська армія посилюється танками Leopard 2A7HU нової версії, поставленими Німеччиною.

Також повідомлялося, що німецький Leopard 2A4 отримав несподівану модернізацію.