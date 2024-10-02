Контракт на 450 млн євро: Чехія купує два транспортні літаки Embraer C-390 Millennium

Крім самих літаків, Чехія купує і додаткове обладнання: засоби повітряного пожежогасіння, модуль транспортування пацієнтів і дозаправлення в польоті.

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У Чехії вирішили придбати два військово-транспортні літаки Embraer C-390 Millennium виробництва Бразилії. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Очікується, що контракт із виробником із Бразилії укладуть протягом кількох тижнів, а перший літак з'явиться в розпорядженні чеських пілотів уже наступного року.

"Армія Чеської Республіки потребує посилення своїх спроможностей транспортувати важкі та об'ємні вантажі на великі відстані або вивозити людей із кризових регіонів у довгостроковій перспективі. Це повністю продемонстрували евакуації з Афганістану та Судану", — зазначила міністерка Яна Черночева.

Крім самих літаків, Чехія купує і додаткове обладнання, щоб повною мірою використовувати можливості літаків. Серед іншого, засоби повітряного пожежогасіння, модуль транспортування пацієнтів і дозаправлення в польоті. За контрактом також закуплять наземне обладнання, запасні частини та проведуть навчання персоналу.

Загальна вартість угоди — 11,3 млрд чеських крон (близько 450 млн євро).

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