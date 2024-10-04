Українська та чеська компанії домовились про спільне виробництво 155-мм снарядів

За інформацією компанії, для початку виробництва вона надасть необхідні ноу-хау та допомогу.

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Компанія "Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group (CSG) уклали угоду про спільне виробництво 155-мм снарядів. Воно стартує у 2025 році, повідомляє CSG.

"Підписання угоди про локалізацію виробництва танкових і артилерійських боєприпасів виробництва CSG в Україні було зумовлено насамперед тим, що ми розуміємо, наскільки важливо для України виробляти військову техніку на своїй території", — зазначив комерційний директор CSG Defence Річард Кубена.

У рамках угоди CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау та допомогу для початку виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні. Згідно з планами, у рамках співробітництва CSG та "Українська бронетехніка" у 2025 році буде вироблено 100 000 одиниць боєприпасів, а у 2026 році річний обсяг виробництва перевищить 300 000 одиниць.

Виробництво боєприпасів здійснюватиметься у Чехії та Україні з метою збільшення та прискорення виробництва для української армії та зниження ціни на артилерійські снаряди. Воно охоплюватиме кілька типів боєприпасів великого калібру.

Нагадаємо, в четвер, 3 жовтня, стало відомо, що понад третина з обіцяних 500 000 одиниць боєприпасів, які буде поставлено в межах чеської ініціативи до кінця 2024 року, вже перебувають в Україні. За словами посла України в Празі Василя Зварича, це дуже ефективний проєкт і допомагає солдатам на полі бою.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією Міноборони Чехії, країна вирішила придбати два військово-транспортні літаки Embraer C-390 Millennium виробництва Бразилії. Крім них, країна купує і додаткове обладнання: засоби повітряного пожежогасіння, модуль транспортування пацієнтів і дозаправлення в польоті.