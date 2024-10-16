Тягнуть голими руками: у соцмережах жартують із українців, які збирають КАБи у полях (скриншоти)

Громадяни збирають нерозірвані бомби замість грибів, а запчастини дронів-камікадзе планують використовувати у господарстві. У мережі відшукались фото та поради з прикладами незвичного застосування уламків російської зброї.

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Українці почали жартувати щодо окремих громадян, які дивно реагують на попередження про пуски російських снарядів, бомб, дронів чи ракет. Наприклад, після анонсу чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБів) ЗС РФ, які летіли у бік Запоріжжя та не вибухнули, слід наголошувати, щоб їх не шукали і не несли додому. Про реакцію на попередження розповіли на порталі "Апостроф".

Журналісти звернули увагу на дописи низки користувачів соцмережі X (Twitter), які прокоментували допис моніторингового Telegram-каналу "Гнила черешня". Допис з'явився о 22:20 15 вересня. Автори пояснили, що росіяни запустили КАБи по Запоріжжю і чотири з них не розірвались, а просто упали на ґрунт. У зв'язку з цим окремо звернулись до збирачів металобрухту: закликали "не тягнути додому" бомби.

Меми про війну - попередження не збирати КАБи як гриби Фото: Скриншот

У відповідь на попередження з'явилась низка жартівливих коментарів у соцмережі X. Наприклад, авторка з ніком Livasasid звернулась до жителів Запоріжжя, які збирають гриби.

"Грибникам-запоріжцям: не збирайте й не тягніть б* КАБи додому!" — ідеться у дописі.

Меми про війну - допис про збирання КАБів, як грибів Фото: Скриншот

Під текстом з'явились реакції користувачів. Громадяни пояснювали, що окремі люди чомусь хочуть мати на господарстві керовані авіабомби. Інші стверджували, що відразу після падіння зникають дрони-камікадзе "Шахед" — їх розбирають, бо вони "в хазяйстві згодяться". Також була версія, що уламками можна начебто швидко перекопати город.

Меми про війну - жарти про збирання КАБів Фото: Скриншот Меми про війну - жарти про фермерів, які збирають снаряди Фото: Скриншот

Також у мережі можна відшукати приклади того, що громадяни принесли додому з полів та лісів, де відшукали уламки російської зброї. Користувачка з ніком "Сухоцвіт" їх використовує як реквізит для фотографування гендмейд-прикрас. У дописі автора з ніком rusophob1a є фотографія тачки з-під Ізюма Харківської області, у яку місцеві фермери зібрали купу уламків снарядів.

Меми про війну - фото уламка, як реквізиту Фото: Скриншот Меми про війну - фото тачки з уламками ракет ЗС РФ Фото: X (Twitter)

Тим часом ДСНС з перших днів повномасштабного вторгнення наголошує, що громадянам не можна наближатись до місць падіння російських ракет, бомб та дронів. Крім того, категорично забороняється збирати уламки на металобрухт, торкатись чи зберігати "на пам'ять".

Зазначимо, раніше Фокус писав про хвилю мемів, які створюють українці у відповідь на різні події війни. Наприклад, взимку 2024 року вони жартували зі знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У, яке сталось над Азовським морем. Були зображення з давно покійним російським співаком Йосипом Кобзоном, який тримав літак в руках, як іграшку. Також художники створили смішні колажі, в яких на даху літака сидить пес Патрон і готується скидати бомби-банки з огірками.

Нагадуємо, у липні пресслужба 22-ї бригади ЗСУ розповіла про українця, який фігурував у жартівливому мемі "побацим-побацим".