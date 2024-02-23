Пес Патрон и морское дно: украинцы наполнили сеть мемами о сбитом А-50 (фото)

Украинцы мигом отреагировали на второй российский самолет А-50, уничтоженный над Азовским морем. В сети разместили десятки мемов, где высмеивали потерю россиян.

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Уничтоженному самолету А-50У радуется ныне покойный российский певец Иосиф Кобзон — он держит его в руках, как игрушку. Рядом с Кобзоном нервничает ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Тем временем украинский пес Патрон радуется удачному "удару", который он нанес банкой огурцов. Украинцы откликнулись десятками мемов на очередную потерю ВС РФ воздушного судна, стоимостью полмиллиарда долларов: Фокус собрал часть этих изображений.

На изображениях с псом Патроном украинцы разместили квадрокоптер, который якобы подобрался к ДРЛВ А-50 и подбил его "бомбами" в виде банок. Подпись под мемом сообщает, что именно этим оружием попали по драгоценному российскому самолету над Азовским морем.

А-50 и пес Патрон Фото: Перша приватна мемарня

Иосиф Кобзон держит в руках игрушечный А-50 и улыбается, глядя на зрителя — еще одно изображение, созданное украинцами. Надпись "50" на корпусе игрушки показывает, что он радуется именно сбитому самолету ВС РФ.

А-50 и Кобзон Фото: Процишин офіційний

Авторы другого изображения вспомнили, как Пригожин требовал снаряды у министра обороны Сергея Шойгу и начальника штаба Валерия Герасимова. После уничтожения ДРЛВ он начал "требовать" отыскать воздушное судно.

А-50 и Пригожин Фото: Из открытых источников

Также украинцы вспомнили систематические уничтожения А-50 над Азовским морем — это произошло 15 января и 23 февраля. Поэтому разместили самолет на глубине моря, предполагая, что он умеет плавать.

А-50 и дно моря Фото: Из открытых источников

Во время одного из инцидентов в РФ, когда состоялась атака неизвестных дронов или ракет по военному объекту РФ, местный житель обозвал в сердцах украинцев. Выкрик россиянина использовали, чтобы показать реакцию граждан России на потерю очередного самолета.

А-50 и восклицание русского Фото: Twitter

На еще одном изображении разместили верхушку церкви — она заменила локатор для обнаружения целей, поскольку Русская православная церковь могла вмешаться даже в работу военного оборудования.

А-50 и купола церкви Фото: Из открытых источников

Украинцы также разместили на мемах пятого президента Петра Порошенко: он "причастен" к спецоперации ГУР, потому что есть фото с грибами, которые по форме похожи на аппаратуру А-50.

А-50 и Порошенко Фото: Из открытых источников

Падение А-50 — детали событий 23 февраля

Отметим, вечером 23 февраля в сети опубликовали кадры падения самолета над Краснодарским краем РФ. На видео видно горящее воздушное судно и комментарий зрителя, который заявил, что произошло попадание снаряда.

Впоследствии в ГУР Минобороны подтвердили, что вместе с Воздушными силами осуществили спецоперацию по уничтожению российского самолета-шпиона. Командующий Воздушными силами Николай Олещук также подтвердил успешную отработку.