Новая планета помогает раскрыть секрет самых распространенных звезд в Млечном Пути (фото)

Ученые пытаются выяснить, каким образом возле маленьких звезд образуются очень массивные планеты, ведь теоретически этого не должно быть.

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Самыми распространенными звездами в Млечном Пути являются небольшие и холодные звезды под названием красные карлики. На сегодня астрономы обнаружили уже 5799 планет за пределами Солнечной системы и выяснилось, что вокруг красных карликов вращаются каменистые планеты, похожие на Землю, а также газовые гиганты, похожие на Юпитер. Но таким массивным планетам теоретически сложно сформироваться возле маломассивных красных карликов. Открытие новой массивной планеты поможет раскрыть секрет самых распространенных звезд в нашей галактике. Исследование принято к публикации Astronomical Journal, пишет Phys.

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Большинство планет за пределами Солнечной системы или экзопланет было обнаружено с помощью транзитного метода. Это значит, что планеты были обнаружены благодаря тому, как они затмевают собой свет своей звезды, когда вращаются вокруг нее. Именно таким образом астрономы обнаружили новую планету, получившую название TOI6383Ab, расположенную на расстоянии 560 световых лет от нас.

Эта планета вращается вокруг больше звезды в двойной звездной системе, состоящей из двух красных карликов. Ранее возле таких звезд астрономы обнаружили газовых гигантов, похожих на Юпитер, а также каменистых планет, которые больше Земли, то есть так называемые супер-Земли.

Планета TOI6383Ab является газовым гигантом, имеющая размер и массу почти как у Юпитера. Она вращается вокруг красного карлика TOI-6383A, который имеют почти такой же размер, как и Солнце, но примерно на 54% меньше по массе. А температура поверхности этой холодной звезды составляет примерно 3170 градусов Цельсия, что почти на 2000 градусов меньше, чем у Солнца.

Вторым членом двойной звездной системы является еще меньший красный карлик TOI-6383B. Он на примерно 80% меньше Солнца по массе и по размеру. Температура поверхности этой звезды составляет 2848 градусов Цельсия. Планета TOI6383Ab похожа по размеру и массе на последнюю звезду, а потому возникает вопрос, как она могла образоваться в такой двойной звездной системе.

Звездная система TOI-6383 состоит из двух красных карликов: TOI-6383A и TOI-6383B. Вокург первой звезды враащется недавно обнаруженная планета TOI6383Ab Фото: phys.org

По словам ученых, их исследование планеты и ее родной звездной системы продолжается, ведь новый мир может помочь выяснить, каким образом возле маломассивных красных карликов возникают массивные планеты.

Одна модель формирования планет предполагает, что вокруг ядра будущей планеты накапливается материал из протопланетного диска под действием гравитации. Но астрономы подвергают сомнению эту модель, когда речь идет о красных карликах. Такие звезды имеют протопланетные диски с небольшой массой, а значит гигантские планеты не могут возникнуть вокруг них. И все же это происходит.

Другая модель формирования планет предполагает, что они создаются относительно быстро, когда протопланетный диск распадается на части, и из них под действием гравитации возникают новые миры.

Открытие новой массивной планеты поможет астрономам проверить верность обеих моделей. На сегодняшний день вокруг красных карликов обнаружено всего 20 массивных планет.

Как уже писал Фокус, ученые приблизились к решению нерешаемой загадки физики под названием задача трех тел. Если три массивных объекта находятся в одной системе, то они начинают оказывать гравитационное влияние друг на друга непредсказуемым образом и возникает хаос.

Также Фокус писал о том, что частная компания Vast Space собирается в ближайшие годы построить на орбите новую космическую станцию и показала, как она будет выглядеть.