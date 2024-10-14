Нова планета допомагає розкрити секрет найпоширеніших зірок у Чумацькому Шляху (фото)

Вчені намагаються з'ясувати, яким чином біля маленьких зірок утворюються дуже масивні планети, адже теоретично цього не повинно бути.

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Найпоширенішими зірками в Чумацькому Шляху є невеликі та холодні зірки під назвою червоні карлики. На сьогодні астрономи виявили вже 5799 планет за межами Сонячної системи і з'ясувалося, що навколо червоних карликів обертаються кам'янисті планети, схожі на Землю, а також газові гіганти, схожі на Юпітер. Але таким масивним планетам теоретично складно сформуватися біля маломасивних червоних карликів. Відкриття нової масивної планети допоможе розкрити секрет найпоширеніших зірок у нашій галактиці. Дослідження прийнято до публікації Astronomical Journal, пише Phys.

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Більшість планет за межами Сонячної системи або екзопланет було виявлено за допомогою транзитного методу. Це означає, що планети були виявлені завдяки тому, як вони затьмарюють собою світло своєї зірки, коли обертаються навколо неї. Саме таким чином астрономи виявили нову планету, що отримала назву TOI6383Ab, розташовану на відстані 560 світлових років від нас.

Ця планета обертається навколо більшої зірки в подвійній зоряній системі, що складається з двох червоних карликів. Раніше біля таких зірок астрономи виявили газових гігантів, схожих на Юпітер, а також кам'янистих планет, які більші за Землю, тобто так звані супер-Землі.

Планета TOI6383Ab є газовим гігантом, що має розмір і масу майже як у Юпітера. Вона обертається навколо червоного карлика TOI-6383A, який має майже такий самий розмір, як і Сонце, але приблизно на 54% менший за масою. А температура поверхні цієї холодної зірки становить приблизно 3170 градусів Цельсія, що майже на 2000 градусів менше, ніж у Сонця.

Другим членом подвійної зоряної системи є ще менший червоний карлик TOI-6383B. Він на приблизно 80% менший за Сонце за масою та за розміром. Температура поверхні цієї зірки становить 2848 градусів Цельсія. Планета TOI6383Ab схожа за розміром і масою на останню зірку, а тому постає питання, як вона могла утворитися в такій подвійній зоряній системі.

Зоряна система TOI-6383 складається з двох червоних карликів: TOI-6383A і TOI-6383B. Навколо першої зірки обертається нещодавно виявлена планета TOI6383Ab. Фото: phys.org

За словами вчених, їхнє дослідження планети та її рідної зоряної системи триває, адже новий світ може допомогти з'ясувати, яким чином біля маломасивних червоних карликів виникають масивні планети.

Одна модель формування планет передбачає, що навколо ядра майбутньої планети накопичується матеріал із протопланетного диска під дією гравітації. Але астрономи піддають сумніву цю модель, коли йдеться про червоні карлики. Такі зірки мають протопланетні диски з невеликою масою, а отже гігантські планети не можуть виникнути навколо них. Та все ж це відбувається.

Інша модель формування планет передбачає, що вони створюються відносно швидко, коли протопланетний диск розпадається на частини, і з них під дією гравітації виникають нові світи.

Відкриття нової масивної планети допоможе астрономам перевірити правильність обох моделей. На сьогодні навколо червоних карликів виявлено всього 20 масивних планет.

Як уже писав Фокус, вчені наблизилися до вирішення нерозв'язної загадки фізики під назвою задача трьох тіл. Якщо три масивні об'єкти перебувають в одній системі, то вони починають чинити гравітаційний вплив один на одного непередбачуваним чином і виникає хаос.

Також Фокус писав про те, що приватна компанія Vast Space збирається найближчими роками побудувати на орбіті нову космічну станцію і показала, який вигляд вона матиме.