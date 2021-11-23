Запуск телескопа Уэбба снова перенесли: когда полетит в космос самая мощная обсерватория

Неудачная установка телескопа на ракету-носитель могла повредить его компоненты, поэтому запуск перенесли на несколько дней для проверки работоспособности телескопа Уэбба.

Во время установки телескопа на ракету Ariane 5 произошел инцидент, который стал причиной переноса старта с 18 декабря на 22 декабря. По невыясненным причинам произошло отсоединение креплений от держателя, который используется для соединения телескопа с верхней ступенью ракеты. Из-за этого произошла вибрация по всей обсерватории, сообщает Space.

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Поэтому телескопу Уэбба придется подождать еще несколько дней на Земле до того, как он отправится "на работу" в космос.

Фото: NASA

Новый космический телескоп считается самой мощной обсерваторией на сегодняшний день. Его начали создавать еще в 1996 году. Он пережил морское путешествие на корабле, который доставил его на космодром Куру во Французской Гвиане, Южная Америка. Но отсоединение от держателя ракеты и последующие вибрации могли стать серьезной угрозой для его компонентов, говорят в NASA.

В агентстве говорят, что вся ответственность за установку лежит на техниках компании Arianespace, ракета которой, Ariane 5, и поднимет телескоп в космос.

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Сразу после инцидента NASA собрало комиссию для расследования инцидента и проверки работоспособности всех компонентов космического телескопа Уэбба. После проведения тестовых работ в NASA пообещали предоставить общественности итоговою информацию уже в конце этой недели. А пока запуск Уэбба перенесли с 18 на 22 декабря.

Стоит вспомнить, что впервые телескоп Уэбба хотели запустить в космос еще в 2007 году. Потом сроки все время переносились и наконец-то окончательной датой стал 2021 год. Сначала это был март, потом конец октября и наконец – 18 декабря. Но теперь снова есть новая дата – 22 декабря.

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Поскольку затраты на запуск телескопа растут, то на данный момент стоимость телескопа Уэбба оценивается в 9,7 млрд долларов, из них 861 млн уйдет на поддержку в рабочем состоянии обсерватории в течение первых 5 лет после запуска.

Ученые называют несколько первых целей исследования космоса телескопом Уэбба. Среди них необычная планетная система и сверхмассивный монстр в центре Млечного Пути.