Помітили за кілька годин до падіння: на Землю впав астероїд, який ледве встигли побачити (відео)

Цей космічний камінь став шостим подібним об'єктом із будь-коли виявлених безпосередньо перед падінням на Землю.

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Астроном Девід Ренкін з обсерваторії Маунт-Леммон у штаті Арізона, США, помітив невеликий астероїд лише за кілька годин до того, як він увійшов в атмосферу Землі 19 листопада. Після входження він розпався на частини та впав в озеро Онтаріо, Канада, пише Space.

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Астероїд, шириною 1 метр, який отримав назву C8FF042, помітили всього за 3 години до того, як його уламки впали в озеро Онтаріо. Вчені вважають, що деякі його частини могли приземлитися і на суші поблизу кількох канадських населених пунктів.

За словами вчених, цей астероїд став шостим за рахунком космічним каменем, який упав на Землю лише за кілька годин після виявлення. Спостереження астрономів вказують на те, що астероїд C8FF042 прибув до нас із головного поясу астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером.

За падінням астероїда, який виглядав у небі як яскрава вогненна куля, спостерігали багато жителів міста Торонто та навколишніх населених пунктів на території Канади. Рух астероїда навіть змогли зняти очевидці, і на одному відеоролику видно, як космічний камінь у вигляді смуги світла пролітає на тлі однієї з найвищих будівель у світі — Сі-Ен Тауер у Торонто (висота вежі становить 553 метри, і вона є символом міста).

Згідно із заявою NASA, станції спостереження за астероїдами відстежували його політ в атмосфері, починаючи з висоти 15 км до висоти 850 метрів. Приблизно на цій висоті астероїд розпався на частини. Більшість цих уламків впали в озеро Онтаріо, але дрібніші шматки могли впасти на околицях Торонто. Вчені отримали 59 повідомлень від очевидців, які стали свідками падіння астероїда на Землю.

Такі невеликі космічні камені часто перетинають орбіту Землі й більшість з них входить в атмосферу планети. Але більшість із них згоряє там, залишаючи лише смугу світла у небі. Іноді фрагменти таких астероїдів можуть досягти поверхні у вигляді метеоритів, які є великою науковою цінністю, адже з їх допомогою можна зрозуміти природу Сонячної системи.

Вважається, що навіть астероїди завширшки 20 метрів унаслідок падіння можуть завдати шкоди навколишнім будівлям та інфраструктурі через вибух і наступну ударну хвилю. Найбільші астероїди діаметром від 100 метрів становлять набагато більшу небезпеку, а найнебезпечнішими для планети вважаються астероїди, які мають розмір більше 1 км.

NASA й інші космічні агенції постійно стежать за польотами астероїдів у навколоземному просторі, щоб мати можливість, якщо не запобігти, то вчасно попередити людей про можливу катастрофу. Вчені вважають, що більшість астероїдів із розміром понад 1 км уже відомі й вони переважно не становлять загрози для Землі. Але багато дрібніших астероїдів ще не відкриті й за ними ведеться "полювання".

Як уже писав Фокус, у вересні цього року космічний апарат DART врізався в невеликий астероїд Діморф, щоб змінити його орбіту навколо астероїда Дідім. Цей успішний експеримент показав, що теоретично можна врятувати Землю від великого астероїда, що летить, заздалегідь.

Також Фокус писав про найвідоміші небезпечні астероїди, які потенційно загрожують нашій планеті.