Их не видели 100 лет: крохотные и милые детеныши пумы впервые замечены у Великих озер (фото)

Исследователи считают, это может быть первое известное размножение пумы в наше время в западных штатах Великих озер.

Related video

За всю свою историю наша планета успела стать домом для огромного количества видов, в то же время человечество, увы, привело к вымиранию многих животных, от мамонтов до тилацинов и странствующих голубей. Однако некоторые виды, к счастью, вымерли лишь локально и, как полагают ученые, могут восстановиться в других районах, если условия станут подходящими, пишет IFLScience.

Теперь ученые объявили хорошие новости: впервые за сотню лет детеныши пумы были замечены бродящими на воле в Мичигане. Речь идет о двух детенышах, замеченных на частной земле в округе Онтонагон — ученые полагают, им всего 7-9 недель. Их идентифицировали как детенышей пумы по фотографиям, сделанным местным жителем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам специалиста по крупным хищникам из Департамента природных ресурсов Мичигана Брайана Роэлла, у пум много названий, в том числе горные львы, пумы и катамаунты, но все они относятся к одному виду Puma concolor.

Исследователи считают, что наблюдение детенышей на самом деле могут быть первым известным размножением пумы в наше время в западных штатах Великих озер. Не менее удивительным кажется и то, что в Мичигане есть уникальное место, где можно встретить волка, лося и пуму в их естественной среде обитания.

Ученые считают, что детенышам всего от 7 до 9 недель Фото: The Michigan Department of Natural Resources

К сожалению, детеныши пумы были замечены без матери, а потому ученые опасаются, что они в уязвимом положении. Обычно детеныши пумы могут оставаться со своей матерью в течение первых двух лет. В результате ученые попросту не знают, в порядке ли детеныши сейчас и смогут ли они вообще выжить.

Отметим, что пумы — четвертые по величине дикие кошки в мире после львов, тигров и ягуаров. Они также известны своей неуловимостью. Ученые отмечают, что пумы были истреблены в Мичигане в начале 1900-х годов, а последняя смерть представителя этого вида здесь была зарегистрирована в 1906 году.

Однако совсем недавно DNR подтвердило сообщения о 132 взрослых пумах, а анализ ДНК обнаружил только самцов в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, что возвращение всего одного вида в Йеллоустоун заставило всю систему процветать.