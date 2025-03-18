Їх не бачили 100 років: крихітні й милі дитинчата пуми вперше помічені біля Великих озер (фото)

Дослідники вважають, це може бути перше відоме розмноження пуми в наш час у західних штатах Великих озер.

Related video

За всю свою історію наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів, водночас людство, на жаль, призвело до вимирання багатьох тварин, від мамонтів до тилацинів і мандрівних голубів. Однак деякі види, на щастя, вимерли лише локально і, як вважають вчені, можуть відновитися в інших районах, якщо умови стануть відповідними, пише IFLScience.

Тепер вчені оголосили хороші новини: вперше за сотню років дитинчата пуми були помічені бродячими на волі в Мічигані. Йдеться про двох дитинчат, помічених на приватній землі в окрузі Онтонагон — вчені вважають, що їм лише 7-9 тижнів. Їх ідентифікували як дитинчат пуми за фотографіями, зробленими місцевим жителем.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами фахівця з великих хижаків з Департаменту природних ресурсів Мічигану Браяна Роелла, у пум багато назв, зокрема гірські леви, пуми й катамаунти, але всі вони належать до одного виду Puma concolor.

Дослідники вважають, що спостереження дитинчат насправді можуть бути першим відомим розмноженням пуми в наш час у західних штатах Великих озер. Не менш дивовижним видається і те, що в Мічигані є унікальне місце, де можна зустріти вовка, лося і пуму в їхньому природному середовищі існування.

Учені вважають, що дитинчатам усього від 7 до 9 тижнів Фото: The Michigan Department of Natural Resources

На жаль, дитинчата пуми були помічені без матері, а тому вчені побоюються, що вони в уразливому становищі. Зазвичай дитинчата пуми можуть залишатися зі своєю матір'ю протягом перших двох років. У результаті вчені просто не знають, чи в порядку дитинчата зараз і чи зможуть вони взагалі вижити.

Зазначимо, що пуми — четверті за величиною дикі кішки у світі після левів, тигрів і ягуарів. Вони також відомі своєю невловимістю. Науковці зазначають, що пуми були винищені в Мічигані на початку 1900-х років, а остання смерть представника цього виду тут була зареєстрована 1906 року.

Однак зовсім нещодавно DNR підтвердило повідомлення про 132 дорослих пум, а аналіз ДНК виявив тільки самців у цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що повернення всього одного виду в Єллоустоун змусило всю систему процвітати.