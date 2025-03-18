Їх не бачили 100 років: крихітні й милі дитинчата пуми вперше помічені біля Великих озер (фото)
Дослідники вважають, це може бути перше відоме розмноження пуми в наш час у західних штатах Великих озер.
За всю свою історію наша планета встигла стати домівкою для величезної кількості видів, водночас людство, на жаль, призвело до вимирання багатьох тварин, від мамонтів до тилацинів і мандрівних голубів. Однак деякі види, на щастя, вимерли лише локально і, як вважають вчені, можуть відновитися в інших районах, якщо умови стануть відповідними, пише IFLScience.
Тепер вчені оголосили хороші новини: вперше за сотню років дитинчата пуми були помічені бродячими на волі в Мічигані. Йдеться про двох дитинчат, помічених на приватній землі в окрузі Онтонагон — вчені вважають, що їм лише 7-9 тижнів. Їх ідентифікували як дитинчат пуми за фотографіями, зробленими місцевим жителем.
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За словами фахівця з великих хижаків з Департаменту природних ресурсів Мічигану Браяна Роелла, у пум багато назв, зокрема гірські леви, пуми й катамаунти, але всі вони належать до одного виду Puma concolor.
Дослідники вважають, що спостереження дитинчат насправді можуть бути першим відомим розмноженням пуми в наш час у західних штатах Великих озер. Не менш дивовижним видається і те, що в Мічигані є унікальне місце, де можна зустріти вовка, лося і пуму в їхньому природному середовищі існування.
На жаль, дитинчата пуми були помічені без матері, а тому вчені побоюються, що вони в уразливому становищі. Зазвичай дитинчата пуми можуть залишатися зі своєю матір'ю протягом перших двох років. У результаті вчені просто не знають, чи в порядку дитинчата зараз і чи зможуть вони взагалі вижити.
Зазначимо, що пуми — четверті за величиною дикі кішки у світі після левів, тигрів і ягуарів. Вони також відомі своєю невловимістю. Науковці зазначають, що пуми були винищені в Мічигані на початку 1900-х років, а остання смерть представника цього виду тут була зареєстрована 1906 року.
Однак зовсім нещодавно DNR підтвердило повідомлення про 132 дорослих пум, а аналіз ДНК виявив тільки самців у цьому регіоні.
Раніше Фокус писав про те, що повернення всього одного виду в Єллоустоун змусило всю систему процвітати.