Повернення всього одного виду в Єллоустоун змусило всю систему процвітати: про кого йдеться
Результати 20-річного спостереження показують, що повторне заселення одного виду тварин змусило процвітати весь регіон.
Ідея про те, що повернення або зникнення вищих хижаків може вплинути на кожну частину харчового ланцюга і системи загалом, схоже, отримала підтвердження. У новому дослідженні вчені підбили підсумки 20-річного дослідження, розпочатого в Єлловстоунському національному парку в 1990-х роках, пише Live Science.
У 1920-х роках учені зафіксували, що сірі вовки (Canis lupus) повністю зникли з Єлловстоунського національного парку, а популяції пуми (Puma concolor) виявилися настільки низькими, що вченим довелося спостерігати за ними. У результаті олені вапіті (Cervus canadensis) процвітали без цих хижаків, що своєю чергою призвело до знищення деяких популяцій рослин. Втрата деяких дерев і чагарників потім поставила під загрозу популяції бобрів. Ця послідовність подій відома як трофічний каскад — коли дії вищих хижаків побічно впливають на інші види, які перебувають нижче по харчовому ланцюгу, в кінцевому підсумку впливаючи на всю екосистему.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Відомо, що подібні трофічні каскади сформували екосистеми інших парків, таких як Олімпійський національний парк у Вашингтоні після зникнення вовків. У 1980-х роках учені помітили, що популяція пум у Єллоустоуні відновилася, а вовки були повторно заселені на територію парку лише в 1995 і 1996 роках.
Вчені не були впевнені, чи зможе повернення хижаків відновити баланс в екосистемі парку. Однак тепер, у новому дослідженні вчені нарешті підбивають підсумки 20-річного експерименту: припускають, що повернення вовків у парк, імовірно, мало каскадний ефект, який приніс користь системі загалом.
Команда з Університету штату Орегон проаналізувала дані, зібрані з 2001 по 2020 рік, щодо чагарників верби вздовж струмків у Єллоустоуні. Вчені вивчили об'єм крони верби — загальний простір, займаний гілками, стеблами й листям чагарнику — вимірювання об'єму дало змогу дослідникам розрахувати загальну біомасу чагарників.
За словами першого автора дослідження Вільяма Ріппла, результати аналізу показали збільшення обсягу крони верби вздовж струмків на 1500% за період дослідження, що свідчить про значне відновлення цих чагарників. Дослідження пов'язує це значне відновлення вербових кущів зі скороченням поїдання лосями, імовірно, через повернення хижаків у регіон.
Нове дослідження також наголошує на важливості довгострокового моніторингу, оскільки такі зміни не відбуваються відразу, і для їхнього розуміння потрібні терпіння і наполегливість.
Ріппл також зазначає, що надалі вони з колегами мають намір вивчити інші чинники, як-от зміна клімату і зростання популяції бізонів впливають на трофічний каскад. Також вчені планують розглянути, як популяції бобрів формують ландшафт і екосистему.
Раніше Фокус писав про те, що дуже рідкісних чорних вовків уперше помітили такими, що перетинають кордон Польщі.