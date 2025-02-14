Дуже рідкісних чорних вовків уперше помітили, перетинаючи кордон Польщі: чому вони повернулися

Дослідники спостерігали за місцевими бобрами, але помітили набагато більше, ніж могли б очікувати.

Related video

Рідкісні чорні вовки вперше в історії були зафіксовані такими, що перетинають струмок у Польщі: це стало першим випадком, коли чорні вовки були зняті в країні. Кадри рідкісного виду тварин були зроблені фотопастками, встановленими вченими, щоб спостерігати за бобрами, пише IFLScience.

Відомо, що фотопастки були встановлені дослідниками з благодійної організації з охорони дикої природи SAVE Wildlife Conservation Fund Poland. Спочатку на кадрах видно одного сірого вовка й одного чорного вовка, які перетинають струмок, а потім двох чорних вовків і сірого вовка, які пізніше переходять той самий струмок.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У місцевому фольклорі існують історії про чорних вовків, проте раніше вчені ніколи не бачили їх на власні очі. У 1950-х роках вовки в Польщі практично вимерли, проте 198 року в Польщі було введено загальнонаціональну заборону на полювання на вовків, що допомогло популяції почати відновлюватися.

Нещодавні дослідження засвідчили, що польські вовки тепер мобільні, перетинаючи кордони з сусідніми країнами. Вчені припускають, що сьогодні Польщею і в її окрузі блукає близько 2000 вовків. Припускають, що два чорні вовки, помічені в Польщі, є братом і сестрою, їм приблизно близько року. З огляду на кадри, благодійна організація тепер хоче зібрати гроші на збір і аналіз посліду пари, щоб дізнатися більше про їхню ДНК і генетику.

У Єллоустоуні повторне заселення вовків у 1990-х роках буквально змінило ландшафт унаслідок явища, відомого як трофічний каскад. Згідно з дослідженням 2022 року, хоча чорні вовки рідкісні в усьому світі, майже половина вовків у Єллоустоуні чорні.

Науковці не знають, чому саме вовки стали чорними, але припускають, що незвичний колір стався через мутацію в домашніх собак, виведених із вовками тисячі років тому. Відомо, що більшість вовків у Польщі сірі з рудими та чорними акцентами. За словами коорадинаторки проєкту SAVE Wildlife Conservation Fund Poland Джоанни Точідловської, вони також виявили, що чорні та сірі вовки насправді один і той самий вид.

Генетичні стани, що впливають на зовнішній вигляд тварин, трапляються досить часто і можуть призвести до того, що всі особини стануть чорними, або навіть зроблять деякі види білими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні.