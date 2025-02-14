Очень редких черных волков впервые заметили, пересекающими границу Польши: почему они вернулись

Исследователи наблюдали за местными бобрами, но заметили гораздо больше, чем могли бы ожидать.

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Редкие черные волки впервые в истории были запечатлены пересекающими ручей в Польше: это стало первым случаем, когда черные волки были засняты в стране. Кадры редкого вида животных были сделаны фотоловушками, установленными учеными, чтобы наблюдать за бобрами, пишет IFLScience.

Известно, что фотоловушки были установлены исследователями из благотворительной организации по охране дикой природы SAVE Wildlife Conservation Fund Poland. Изначально на кадрах видно одного серого волка и одного черного волка, пересекающих ручей, а затем двух черных волков и серого волка, которые позже переходят тот же ручей.

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В местном фольклоре существуют истории о черных волках, однако ранее ученые никогда не видели их воочию. В 1950-х годах волки в Польше практически вымерли, однако в 198 году в Польше был введен общенациональный запрет на охоту на волков, что помогло популяции начать восстанавливаться.

Недавние исследования показали, что польские волки теперь мобильны, пересекая границы с соседними странами. Ученые предполагают, что сегодня по Польше и в ее округе бродит около 2000 волков. Предполагается, что два черных волка, замеченных в Польше, являются братом и сестрой, им примерно около года. Учитывая кадры, благотворительная организация теперь хочет собрать деньги на сбор и анализ помета пары, чтобы узнать больше об их ДНК и генетике.

В Йеллоустоуне повторное заселение волков в 1990-х годах буквально изменило ландшафт в результате явления, известного как трофический каскад. Согласно исследованию 2022 года, хотя черные волки редки во всем мире, почти половина волков в Йеллоустоуне черные.

Ученые не знают, почему именно волки стали черными, но предполагают, что необычный цвет произошел из-за мутации у домашних собак, выведенных с волками тысячи лет назад. Известно, что большинство волков в Польше серые с рыжими и черными акцентами. По словам коорадинатора проекта SAVE Wildlife Conservation Fund Poland Джоанны Точидловска, они также обнаружили, что черные и серые волки на самом деле один и тот же вид.

Генетические состояния, влияющие на внешний вид животных, встречаются довольно часто и могут привести к тому, что все особи станут черными, или даже сделают некоторые виды белыми.

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