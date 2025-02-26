Возвращение всего одного вида в Йеллоустоун заставило всю систему процветать: о ком речь

Результаты 20-летнего наблюдения показывают, что повторное заселение одного вида животных заставило процветать весь регион.

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Идея о том, что возвращение или исчезновение высших хищников может повлиять на каждую часть пищевой цепи и системы в целом, похоже, получило подтверждение. В новом исследовании ученые подвели итоги 20-летнего исследования, начатого в Йеллоустонском национальном парке в 1990-х годах, пишет Live Science.

В 1920-х годах ученые зафиксировали, что серые волки (Canis lupus) полностью исчезли из Йеллоустонского национального парка, а популяции пумы (Puma concolor) оказались настолько низкими, что ученым пришлось наблюдать за ними. В результате олени вапити (Cervus canadensis) процветали без этих хищников, что в свою очередь привело к уничтожению некоторых популяций растений. Потеря некоторых деревьев и кустарников затем поставила под угрозу популяции бобров. Эта последовательность событий известна как трофический каскад — когда действия высших хищников косвенно влияют на другие виды, находящиеся ниже по пищевой цепи, в конечном итоге влияя на всю экосистему.

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Известно, что подобные трофические каскады сформировали экосистемы других парков, таких как Олимпийский национальный парк в Вашингтоне после исчезновения волков. В 1980-х годах ученые заметили, что популяция пум в Йеллоустоуне восстановилась, а волки были повторно заселены на территорию парка лишь в 1995 и 1996 годах.

Ученые не были уверены, сможет ли возвращение хищников восстановить баланс в экосистеме парка. Однако теперь, в новом исследовании ученые наконец-то подводят итоги 20-летнего эксперимента: предполагается, что возвращение волков в парк, вероятно, оказал каскадный эффект, принесший пользу системе в целом.

Команда из Университета штата Орегон проанализировала данные, собранные с 2001 по 2020 год, относительно кустарников ивы вдоль ручьев в Йеллоустоуне. Ученые изучили объем кроны ивы — общее пространство, занимаемое ветвями, стеблями и листьями кустарника — измерение объема позволило исследователям рассчитать общую биомассу кустарников.

По словам первого автора исследования Уильяма Риппла, результаты анализа показали увеличение объема кроны ивы вдоль ручьев на 1500% за период исследования, что свидетельствует о значительном восстановлении этих кустарников. Исследование связывает это значительное восстановление ивовых кустов с сокращением поедания лосями, вероятно, из-за возвращения хищников в регион.

Новое исследование также подчеркивает важность долгосрочного мониторинга, так как подобные изменения не происходят в одночасье, и для их понимания требуются терпение и настойчивость.

Риппл также отмечает, что в дальнейшем они с коллегами намерены изучить другие факторы, такие как изменение климата и растущая популяция бизонов влияют на трофический каскад. Также ученые планируют рассмотреть, как популяции бобров формируют ландшафт и экосистему.

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