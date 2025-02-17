Найден способ решения чрезвычайной ситуации с климатом: причем тут возвращение волков в Шотландию

Исследователи считают, что возвращение волков в Шотландское нагорье действительно может повлиять на решение климатической проблемы.

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В последние годы ученые все чаще заявляют о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате на мир обрушились невероятные волны жары и засухи, а уровень мирового океан повысится, что повлияет на жизнь прибрежных поселений. Теперь ученые считают, что им удалось найти способ решения чрезвычайной ситуации с климатом на планете, пишет PHYS.org.

Команда исследователей из Университета Лидса обнаружила, что возвращение волков в Шотландское нагорье может привести к расширению местных лесов, которые могут поглощать и хранить около одного миллиона метрических тонн углекислого газа в год.

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В ходе исследования ученые смоделировали потенциальное воздействие волков в четырех районах, классифицируемых как Шотландская дикая земля, где поедание молодых деревьев растущими популяциями благородных оленей подавляет естественное возобновление деревьев и лесов.

Команда использовала модель хищник-жертва, что позволило оценить возвращение волков в районы Кэрнгормс, Юго-Западного нагорья, Центрального нагорья и Северо-Западного нагорья. Предполагается, что это приведет к общей численности популяции около 167 волков — достаточно, чтобы сократить популяцию благородных оленей до уровня, позволяющего деревьям восстановиться естественным образом.

Считается, что контроль над благородным оленем со стороны волков может привести к расширению местных лесов, которые будут поглощать около одного миллиона тонн CO2 в год. Исследователи подсчитали, что каждый волк приведет к годовой способности поглощения углерода в размере 6 080 метрических тонн углекислого газа.

Авторы исследования отмечают, это первый случай, когда потенциальное воздействие повторного введения волков на расширение лесов и хранение углерода. Команда полагает, что результаты являются дополнительным доказательством роли, которую крупные плотоядные животные могут играть важную роль в решении климатического кризиса.

По словам ведущего автора исследования Доминика Спраклена из Школы Земли и окружающей среды Университета Лидса, в последнее время появляется все больше доказательств того, что климатический климат и биоразнообразие невозможно контролировать изолированно.

Отметим, что волки были истреблены в Шотландии около 250 лет назад, оставив благородных оленей без естественных хищников, что позволяет их популяции расти по всей стране. Несмотря на продолжающееся управление, численность благородных оленей в Шотландии значительно увеличилась за последнее столетие, и, по последним оценкам, достигла 400 000.

Отсутствие естественного возобновления деревьев способствовало долгосрочному упадку и потере естественных лесов. Данные указывают на то, что сегодня в Шотландии один из самых низких уровней естественных лесов в Европе, охвачено всего 4% территории страны.

Исследователи признают, что дебаты вокруг реинтродукции волков в Шотландское нагорье не обойдутся без противоречий, особенно среди животноводов и охотников на оленей.

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