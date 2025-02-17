Знайдено спосіб розв'язання надзвичайної ситуації з кліматом: до чого тут повернення вовків у Шотландію

Дослідники вважають, що повернення вовків у Шотландське нагір'я справді може вплинути на розв'язання кліматичної проблеми.

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Останніми роками вчені дедалі частіше заявляють про кліматичну кризу, яка нависла над планетою: внаслідок цього на світ обрушилися неймовірні хвилі спеки та посухи, а рівень світового океану підвищиться, що вплине на життя прибережних поселень. Тепер учені вважають, що їм вдалося знайти спосіб вирішення надзвичайної ситуації з кліматом на планеті, пише PHYS.org.

Команда дослідників з Університету Лідса виявила, що повернення вовків у Шотландське нагір'я може призвести до розширення місцевих лісів, які можуть поглинати й зберігати близько одного мільйона метричних тонн вуглекислого газу на рік.

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Під час дослідження вчені змоделювали потенційний вплив вовків у чотирьох районах, що класифікуються як Шотландська дика земля, де поїдання молодих дерев популяціями благородних оленів, що зростають, пригнічує природне поновлення дерев і лісів.

Команда використовувала модель хижак-жертва, що дало змогу оцінити повернення вовків у райони Кернгормс, Південно-Західного нагір'я, Центрального нагір'я і Північно-Західного нагір'я. Передбачається, що це призведе до загальної чисельності популяції близько 167 вовків — достатньо, щоб скоротити популяцію благородних оленів до рівня, який дозволить деревам відновитися природним чином.

Вважається, що контроль над благородним оленем з боку вовків може призвести до розширення місцевих лісів, які поглинатимуть близько одного мільйона тонн CO2 на рік. Дослідники підрахували, що кожен вовк призведе до річної здатності поглинання вуглецю в розмірі 6 080 метричних тонн вуглекислого газу.

Автори дослідження зазначають, це перший випадок, коли потенційний вплив повторного введення вовків на розширення лісів і зберігання вуглецю. Команда вважає, що результати є додатковим доказом ролі, яку великі м'ясоїдні тварини можуть відігравати важливу роль у вирішенні кліматичної кризи.

За словами провідного автора дослідження Домініка Спраклена зі Школи Землі та довкілля Університету Лідса, останнім часом з'являється дедалі більше доказів того, що кліматичний клімат і біорізноманіття неможливо контролювати ізольовано.

Зазначимо, що вовки були винищені в Шотландії близько 250 років тому, залишивши благородних оленів без природних хижаків, що дає змогу їхній популяції зростати по всій країні. Попри тривале управління, чисельність благородних оленів у Шотландії значно збільшилася за останнє століття, і, за останніми оцінками, досягла 400 000.

Відсутність природного відновлення дерев сприяла довгостроковому занепаду і втраті природних лісів. Дані вказують на те, що сьогодні в Шотландії один із найнижчих рівнів природних лісів у Європі, охоплено всього 4% території країни.

Дослідники визнають, що дебати навколо реінтродукції вовків на Шотландське нагір'я не обійдуться без сперечання, особливо серед тваринників і мисливців на оленів.

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