5 млн українців стикаються з нестачею їжі, найгірша ситуація у прифронтових областях,— ООН

Серед українців 72% з тих, хто отримує продовольчу допомогу від ООН, зазначили, що їм довелося скоротити кількість їжі, пропускати прийоми їжі або купувати менш поживну їжу через її нестачу.

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Майже 5 мільйонів українців стикаються з нестачею продовольства, а найбільші потреби спостерігаються у прифронтових районах. Про це йдеться в релізі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За інформацією ООН, мільйони людей змушені відмовлятися від власних прийомів їжі на користь дітей або брати кошти в борг, щоб прогодувати сім'ю.

Тим часом продовольчу та грошову допомогу від ООН продовжують отримувати майже 1,5 мільйони українців, які проживають у прифронтових регіонах.

Попри це 54% жителів Херсонщини зіштовхуються з помірною або важкою формою нестачі продовольства. У Запорізькій області цей показник становить 43%, а в Донецькій — 39%.

Своєю чергою проблеми з харчуванням мають менше ніж 7% жителів Київської, Львівської та Рівненської областей.

"Сім'ї в прифронтових областях України змушені щодня думати про те, як забезпечити себе. Вони борються за те, аби щодня мати їжу на столі. Поки ми сподіваємося на сталий мир у країні, яку називають житницею світу, ми маємо реальність, у якій гуманітарна допомога є порятунком для мільйонів людей", — сказав Річард Рейган, директор ВПП ООН в Україні.

Також згідно із отриманими даними, серед українців 72% з тих, хто отримує продовольчу допомогу, зазначили, що їм довелося скоротити кількість їжі, пропускати прийоми їжі або купувати менш поживну їжу.

Нагадаємо, що США закликали Генеральну Асамблею ООН підтримати її резолюцію до третьої річниці вторгнення російських військ до України, виступити проти будь-яких поправок і голосувати проти іншої резолюції, підготовленої Україною та ЄС.