5 млн украинцев сталкиваются с нехваткой еды, наихудшая ситуация в прифронтовых областях, — ООН

Среди украинцев 72% из тех, кто получает продовольственную помощь от ООН, отметили, что им пришлось сократить количество пищи, пропускать приемы пищи или покупать менее питательную пищу из-за ее недостатка.

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Около 5 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой продовольствия, а наибольшие потребности наблюдаются в прифронтовых районах. Об этом говорится в релизе Всемирной продовольственной программы ООН.

По информации ООН, миллионы людей вынуждены отказываться от собственных приемов пищи в пользу детей или брать средства в долг, чтобы прокормить семью.

Между тем продовольственную и денежную помощь от ООН продолжают получать почти 1,5 миллиона украинцев, проживающих в прифронтовых регионах.

Несмотря на это, 54% жителей Херсонщины сталкиваются с умеренной или тяжелой формой нехватки продовольствия. В Запорожской области этот показатель составляет 43%, а в Донецкой — 39%.

В свою очередь, проблемы с питанием имеют менее 7% жителей Киевской, Львовской и Ровенской областей.

"Семьи в прифронтовых областях Украины вынуждены ежедневно думать о том, как обеспечить себя. Они борются за то, чтобы ежедневно иметь еду на столе. Пока мы надеемся на устойчивый мир в стране, которую называют житницей мира, мы имеем реальность, в которой гуманитарная помощь является спасением для миллионов людей", — сказал Ричард Рейган, директор ВПП ООН в Украине.

Также согласно полученным данным среди украинцев 72% из тех, кто получает продовольственную помощь, отметили, что им пришлось сократить количество пищи, пропускать приемы пищи или покупать менее питательную пищу.

Напомним, что США призвали Генеральную Ассамблею ООН поддержать ее резолюцию к третьей годовщине вторжения российских войск в Украину, выступить против любых поправок и голосовать против другой резолюции, подготовленной Украиной и ЕС.