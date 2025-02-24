"Идея — завершить войну": США призвали Генассамблею ООН голосовать против резолюции Украины, — Reuters

По словам журналистов, в тексте резолюции США говорится о гибели людей во время "российско-украинского конфликта" и содержится "призыв к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией".

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США призывают Генеральную Ассамблею ООН поддержать ее резолюцию, приуроченную к третьей годовщине вторжения российских войск в Украину, выступить против любых поправок и голосовать против другой резолюции, подготовленной Украиной и ЕС. Об этом пишет Reuters.

В дипломатической ноте, отправленной в воскресенье, к которой получили доступ журналисты, Соединенные Штаты описали свою краткую резолюцию как "сосредоточенную на одной простой идее: прекращении войны".

"С помощью этой резолюции государства-участники могут создать реальный импульс для международного мира и безопасности, поддержание которых является главной целью Организации Объединенных Наций", — говорится в заявлении, в котором содержится просьба к странам "голосовать против любой другой резолюции или поправок, представленных" на заседании в понедельник, 24 февраля.

Проект резолюции США, предложенный в прошлую пятницу, противопоставляет его Украине и ЕС, которые в течение последнего месяца вели переговоры со странами ООН по собственной резолюции о войне в Украине, в которой повторяется требование ООН о том, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия.

193 страны, которые входят в Генеральную Ассамблею ООН, подавляющим большинством голосов неоднократно поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с начала войны. В проекте США об этом не упоминается.

В тексте резолюции США говорится о гибели людей во время "российско-украинского конфликта", повторяется, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров. Следует "призыв к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией".

Резолюция ООН по войне в Украине: предлагаемые поправки

По словам дипломатов, 15 членов Совета Безопасности ООН также собираются проголосовать по тому же тексту США позже в понедельник. Для принятия резолюции Совета необходимо не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, России, Китая, Великобритании или Франции.

Инициатива США в ООН последовала после того, как президент США Дональд Трамп вновь попытался стать посредником в прекращении войны, что вызвало разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским и опасения среди европейских союзников, что их могут исключить из мирных переговоров.

Генеральная Ассамблея должна проголосовать по нескольким предложенным поправкам к проекту резолюции США. Россия предложила внести поправки в проект США, чтобы упомянуть об устранении "первопричин" войны. В 2022 году Россия назвала свое вторжение "специальной военной операцией", призванной "денацифицировать" Украину и остановить расширение НАТО, напомнило информагентство.

Великобритания и 24 государства ЕС также предложили поправки к проекту США в Генеральной Ассамблее: назвать военный конфликт "полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину", поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать к "справедливому, прочному и всеобъемлющему миру" в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес и отражают глобальный взгляд на войну.

Напомним, что, по данным WSJ, Кремль планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ составил новую стратегию того, как Украина будет вести войну в 2025 году без США.