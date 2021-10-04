В Бразилии протесты из-за фотографий людей, роющихся в мясных отходах

Фотографии жителей Бразилии, перебирающих мясные отходы, свидетельствуют о продовольственном кризисе, который относят на счет пандемии и галопирующей инфляции.

На прошлой неделе в Рио-де-Жанейро известный фотожурналист Домингос Пейшото (Domingos Peixoto) снял людей, ищущих еду в грузовике, который перевозит кости и субпродукты на фабрику по производству корма для животных и мыла. Об этом сообщает Guardian.

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"Прежде люди приходили и просили кости для своих собак. А сейчас — для себя, чтобы накормить семью", — говорит Жозе Сантос, водитель грузовика, он раздает мясные отходы нуждающимся.

По некоторым оценкам, 19 млн бразильцев пришлось голодать с начала пандемии, которая уже унесла жизни 600 тыс. человек в самой многонаселенной стране Латинской Америки.

В других латиноамериканских странах положение еще хуже. Так, на прошлой неделе один из университетов Венесуэлы сообщил, что около 77% из 28 млн граждан живут в крайней бедности. В прошлом году этот показатель был на уровне 68%. Такое положение в некогда процветающей стране, которая входит в ОПЕК, объясняют пандемией и топливным кризисом. У 20% населения не хватает денег, чтобы заправить свои автомобили.

В минувшую субботу на улицах Рио прошли многотысячные марши. Люди таким образом пытались выразить протест против бедности, в которой оказались они и их сограждане. Многие обвиняют в этом политику президента Жаира Болсонаро.

[ + – ] Протесты в бразилии

Розе Марии Шавьер 53 года, она работает торговцем на улице, живет, в незаселенных домах в центральной части Рио, и пытается накормить восьмерых внуков. Ее ежемесячное пособие — 150 реалов (около 720 грн). Она называет это позором.

"Это бесчеловечно", — говорит Алекс Фречетте, 42-летний художник, который вышел на акцию протеста с изображением Болсонаро, смеющегося за спинами трех темнокожих детей, которые держат в руках миски с костями.

Во время слушания в Конгрессе местные сенаторы ссылались на эти фото, которые высветили социальную трагедию.

Домингос Пейшото в течение 30 лет документирует конфликты в Рио, связанные с наркотиками и другими социальными проблемами. Но, по его словам, он был потрясен, когда увидел, что его соотечественники вынуждены перебирать скелеты животных и отбирать мясные куски. Никогда прежде он не видел столько бездомных в Бразилии. "Людям приходится разводить костер и готовить на дровах, и не только бездомным, мы должны рассказать об этом, чтобы найти какой-то выход", — объясняет он.

Пейшото часто вспоминает об одном человеке, который улыбался, видя приближающийся грузовик с мясными отходами. "Он выглядел счастливым, потому что знал: сегодня у него на столе будет еда, — вспоминает художник, но сделать такой снимок он все же не решился. — Это один из тех образов, которые навсегда откладываются в памяти".

Журналист Де Соуза вспоминает, что советовал женщине не есть выброшенное мясо. Но в ответ услышал, что без этого их ждет голодная смерть.

Ранее Фокус сообщал о том, что Жаира Болсонару, который прилетел в США на Генеральную ассамблею ООН, не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за того, что у него не было прививки от COVID-19. Пиццу пришлось есть на улице.