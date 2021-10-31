"Расскажите, как!" Илон Маск ответил на просьбу пожертвовать $6 млрд в пользу голодающих

Бизнесмен готов помочь ООН по борьбе с голодом в мире с условием финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, который недавно попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

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[ + – ] Маск заявил, что если ВПП сможет точно объяснить, как именно 6 млрд спасут мир от голода, он тут же продаст акции Tesla

Маск заявил, что если ВПП сможет точно объяснить, как именно 6 млрд спасут мир от голода, он тут же продаст акции Tesla и выполнит просьбу.

Ответ последовал после публикации в Twitter Бизли сообщения об усугублении мирового продовольственного кризиса в условиях пандемии коронавируса.

"Голод, дестабилизация в странах и массовая миграция — вот что произойдет, если мы не примем меры. Илон Маск, вы только вчера заработали $6 млрд — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите! Я предлагаю вам уникальную возможность спасти 42 миллиона человек от голода", — обратился к бизнесмену Бизли.

Однако Маск выдвинул своеобразное условие директору ВПП. В последующем сообщении в Twitter бизнесмен отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН должна быть открыта для прозрачного бухгалтерского учета. Таким образом, общественность сможет увидеть, как именно будут потрачены 6 миллиардов долларов и как эти средства помогут эффективно покончить с голодом в мире.

Ранее сообщалось, что вследствие роста акций компании Tesla состояние Илона Маска приблизилось к отметке $300 млрд. До появления на первой строчке списка Forbs владельца SpaceX и Tesla самым состоятельным человеком издание считало основателя Amazon Джеффа Безоса.

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